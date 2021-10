Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda attualmente su Rai 1 Vittorio e Tina sono sempre più vicini. Conti ha coinvolto la cantante in un progetto ambizioso, la realizzazione di un film musicale. Sfortunatamente, Tina ha un problema alle corde vocali e ingannerà l'uomo, commettendo un errore di cui subito si pentirà. Bisogna chiedersi, come reagirà Vittorio quando scoprirà la bugia della cantante? Forse il gesto di Tina minerà il loro rapporto e il direttore del Paradiso finirà per rivolgere le proprie attenzioni verso qualcun'altra.

Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle signore 6 Tina e Vittorio sono sempre più vicini

Sia Tina che Vittorio stanno cercando di riprendere in mano la loro vita. Entrambi sono separati da Marta e Sandro che si trovano all'estero e, almeno per ora, non sembra che i due consorti vogliano tornare a Milano. Da quando la giovane Amato è rientrata in Italia, Conti ha dirottato su di lei tutte le sue energie per concretizzare ciò che gli porterebbe un po' di soddisfazione, ossia il Paradiso Market e un film musicale di cui ha scritto la sceneggiatura. La vicinanza tra i due ha finito per insospettire Giuseppe, il quale non si spiega la continua assenza del genero. Il signor Amato non è l'unico ad aver notato la complicità tra la figlia e il suo capo.

Anche Roberto, alcune settimane fa, aveva percepito la chimica tra i due. Perciò, viste le premesse, la cantante e Conti potrebbero innamorarsi l'uno dell'altro.

La giovane Amato chiede ad Anna di cantare al suo posto

Irrompendo come un ciclone nella vita di Tina, piuttosto provata dai problemi di salute e da quelli coniugali, il direttore del Paradiso è riuscito a non farsi dire di no, anche se la cantante ha le corde vocali a pezzi.

Dopo essersi confidata con Salvatore che le suggerisce di parlarne a Vittorio, la giovane accetterà di esibirsi al Circolo e le sue condizioni di salute peggioreranno. Nonostante ciò, non seguirà il consiglio del fratello e, stando alle anticipazioni, accetterà di cantare nel film senza mettere al corrente Conti. Probabilmente, la ragazza spera di risolvere il suo problema di salute prima di iniziare a lavorare sul set.

La cantante, però, si troverà in difficoltà quando il produttore le chiederà di registrare un demo musicale del film. Non sapendo come uscire dal guaio in cui si è cacciata, cercherà l'aiuto di Anna.

Tina potrebbe rovinare il rapporto con Vittorio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Tina, casualmente, sentirà cantare Anna e le sembrerà di aver trovato la soluzione al suo problema. La signorina Imbriani ha una bella voce e potrebbe registrare il demo al posto suo. La ragazza incaricherà il fratello Salvatore di chiedere ad Anna di fare la registrazione e quest'ultima accetterà. Tina consegnerà a Vittorio il demo registrato con la voce di Imbriani. Nonostante abbia risolto il problema, si pentirà del gesto e si sentirà in colpa per aver ingannato Conti.

La giovane, inconsapevolmente, potrebbe aver compromesso la fiducia che l'uomo ha risposto in lei dal momento in cui ha rimesso piede a Milano. Alla base di un rapporto è importante che ci siano sincerità e lealtà, due elementi a cui Vittorio ha sempre dato importanza. Il venir meno della fiducia potrebbe non far decollare il loro rapporto. Dunque, Tina rischierebbe di non essere il nuovo amore di Conti.