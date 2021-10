Cosa sta succedendo tra Gemma e Costabile a Uomini e donne? Le anticipazioni delle ultime registrazioni promettono grandi colpi di scena per la neo-coppia del trono over e non sono per nulla buone. Quella che sembrava essere partita come una relazione romantica e sincera, finirà in un nulla di fatto. A creare scalpore saranno alcune frasi di Costabile, che dirà di essersi ricreduto sul conto di Gemma dopo alcuni suoi comportamenti. Ma analizziamo bene che cosa è successo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Costabile lascia Gemma

Nelle nuove puntate di U&D che andranno in onda prossimamente su Canale 5 [VIDEO], al centro dello studio si siederanno Gemma e Costabile.

La dama racconterà di aver continuato a notare un cambiamento nel cavaliere, più freddo e distante nei suoi confronti. Pare che il bel Costabile non le abbia risposto a diversi messaggi e telefonate.

Costabile però la fermerà subito, dicendole di averle fatto capire cose molto più importanti sul loro rapporto e di essersi sempre mostrato interessato ad avere una storia con lei. Convinto che Gemma non sia pronta a lasciare la trasmissione perché non realmente presa da lui, il cavaliere deciderà di chiudere la frequentazione.

A quel punto interverrà Maria De Filippi, che proverà a mettere pace tra i due invitandoli a concedersi un'altra possibilità. Dopo un altro tentativo, Costabile prenderà la sua scelta definitiva lasciando Gemma.

Gemma cerca visibilità o amore? Il pubblico si divide

Non è la prima volta che a Gemma vengono mosse accuse di questo tipo. Anche ai tempi di Giorgio Manetti, con il quale ebbe una lunga storia a Uomini e Donne, la dama torinese non fu disposta a uscire dalla trasmissione, almeno come sostenuto dall'ex 'gabbiano'.

Che cosa cerca realmente Gemma?

Secondo Tina e parte dei telespettatori, la dama sarebbe attratta dalle telecamere. Ipotesi scartata dalla diretta interessata, che si è sempre detta desiderosa di trovare una persona con la quale vivere un grande amore anche lontano dalle telecamere.

Certo è che le affermazioni di Costabile hanno innescato molte polemiche sui social, inondati dai commenti dei telespettatori riguardo il comportamento e le scelte di Gemma, ancora single dopo tanti anni a Uomini e Donne.

Inoltre, dalle ultime anticipazioni del trono over, pare che Gemma non si sia arresa e, dopo la delusione con Costabile, abbia provato ad uscire con un altro cavaliere (nome non trapelato) ma che sia andata male anche in questa occasione, venendo nuovamente scaricata.

I telespettatori si dividono tra chi vede in Gemma una donna molto sfortunata in amore e chi si dice convinto che sia attratta solo dalle luci delle telecamere.