Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano guai in vista per Brancaccio. Nella puntata che andrà in onda martedì 14 gennaio alle 16 su Rai 1, Enrico sarà costretto a dare spiegazioni a Marta in merito a Lea Graziani, la donna che ha deciso di portare la piccola Anita con sé a Venezia. Mirella, invece, chiederà nuovamente aiuto a Elvira per aiutare Michelino con le selezioni dello Zecchino d'Oro. Infine Tancredi di Sant'Erasmo vorrà spostare la produzione della collezione economica della Galleria Milano Moda in Jugoslavia.

Marta scopre il legame fra Enrico e Lea Graziani

La relazione fra Enrico e Marta subirà uno scossone con l'arrivo improvviso di Lea Graziani a Milano. La donna, vecchia conoscenza del magazziniere de Il Paradiso delle Signore, si riaffaccerà nella vita dell'uomo dopo molto tempo. Enrico, quindi, sarà costretto a rivelare a Marta dettagli in più sul legame che lo unisce a Lea. Le anticipazioni rivelano dettagli in più sulla misteriosa signora, che deciderà di portare Anita a vivere con lei a Venezia. Si tratterà, probabilmente, di una parente della bambina e sarebbe plausibile che sia la nonna di Anita, magari la madre della defunta moglie di Enrico, ma su questo aspetto non c'è ancora chiarezza.

Mirella chiede aiuto a Elvira

Mirella sarà ancora alle prese con la decisione del piccolo Michelino di partecipare allo Zecchino D'Oro. Il piccolo, quindi, avrà nuovamente bisogno di ulteriori lezioni di canto. Mirella, pertanto, si rivolgerà a Elvira per chiederle di aiutare suo figlio con la seconda selezione.

Alla Galleria Milano Moda, invece, ci saranno nuovamente disaccordi poiché Tancredi Di Sant'Erasmo, che detiene la maggioranza delle quote della società, sarà intenzionato a spostare la produzione della linea economica in Jugoslavia.

Umberto e Odile saranno contrari alle intenzioni di Tancredi e aumenteranno gli attriti in azienda. Irene, invece, sarà costretta a chiedere un prestito a suo padre.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ciro ha ristrutturato la casa di Salvo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Salvo ha confessato a Ciro di essere in difficoltà con la sua nuova abitazione poiché i lavori di ristrutturazione non sono terminati.

Il signor Puglisi, senza farsi accorgere da Amato, ha fatto un duplicato delle chiavi dell'appartamento del barista e ha proposto allo staff del negozio di aiutarlo a ristrutturare la casa dei futuri sposini. Gli amici di Elvira e Salvo hanno accolto con gran piacere l'iniziativa di Ciro e hanno aiutato a terminare i lavori di imbiancatura dell'abitazione.

Nel frattempo, Adelaide ha organizzato una festa di Capodanno a Villa Guarnieri e, questa volta, ha invitato anche Marcello. Odile, dal canto suo, ha esteso l'invito ai suoi due amici, Rosa Camilli e Matteo Portelli. Per Clara e Alfredo, invece, le vacanze natalizie hanno segnato la nascita della loro storia d'amore. Mentre le veneri hanno festeggiato insieme l'arrivo del 1966.