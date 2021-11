Si fanno sempre più interessanti le puntate americane di Beautiful dopo il ritorno di Deacon a Los Angeles. Era ovvio che Sharpe scombinasse ogni equilibrio, ma i telespettatori sono stati spiazzati dal suo comportamento. Tutti erano pronti a vedere Deacon pronto a distruggere la famiglia Forrester, tanto odiata e dal quale è stato ripudiato. A dispetto di ogni aspettativa, ha invece mostrato il suo lato più dolce, abbracciando la sua amata Hope, che non vedeva da quando è finito in prigione. Deacon ha portato alla luce un segreto sepolto da anni che ha fatto infuriare Liam, ignaro del fatto che Hope abbia continuato a sentire suo padre nonostante le promesse di stargli alla larga.

Una situazione che ricorda molto quella che sta vivendo Steffy, che ha impedito a Finn di vedere e frequentare la madre ritrovata Sheila. Ebbene, un colpo di scena cambierà ancora le carte in tavola.

Beautiful nuove anticipazioni: Deacon innamorato di Brooke

Nelle puntate ora in onda in Italia, Brooke e Ridge si sono ritrovati e rinnovati le promesse d'amore dopo il lungo incubo che li ha visti divisi per colpa del piano di Quinn e Shauna. La loro felicità non durerà a lungo, come svelano le anticipazioni americane di Beautiful.

Il rapporto tra Ridge e Brooke inizierà a vacillare dopo l'arrivo di Deacon. Forrester vorrà a tutti i costi che Sharpe resti lontano dalla sua famiglia, visti i precedenti.

In un primo momento, anche la bella Logan sarà dello stesso avviso, salvo poi cambiare idea.

Hope metterà in chiaro le cose a Liam e sua madre: non ha alcuna intenzione di abbandonare il padre, ora che p tornato in città e che ha scontato la sua pena.

Nel frattempo Deacon scioglierà la sua alleanza con Sheila volta a distruggere i Forrester, desideroso di riallacciare un rapporto sincero con Hope e anche con Brooke, del quale si renderà conto essere ancora profondamente innamorato.

Brooke ripensa a Deacon

Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Hope è stata perentoria con Brooke, dicendole di rivolere Deacon nella sua vita. È suo padre e non intende rinunciarvi.

Brooke ha ammesso di provare ancora un forte senso di colpa per aver intrattenuto una relazione clandestina con il marito dell’altra sua figlia, Bridget.

Tuttavia, si giustificherà con Hope dicendo di essere stata sedotta da Deacon in un periodo molto difficile della sua vita.

Sull'onda dei ricordi, Brooke ha ammesso di aver passato anche dei momenti indimenticabili con Deacon, al quale ripenserà in modo nostalgico. Ed ecco che Hope potrebbe fare una proposta scioccante alla madre.

Deacon e Brooke insieme? Gli spoiler di Beautiful

Hope, cogliendo l'occasione, potrebbe chiedere a sua madre di tornare con Deacon per ricomporre la famiglia. In questo modo, potrebbe avere un rapporto con suo padre senza alcuna intromissione.

Ridge, saputo del desiderio di Deacon di tornare al fianco di Hope e forse anche di Brooke, si infurierà e di certo non resterà a guardare.

E Deacon farà bene a sognare il lieto fine con Brooke? Questo ritorno di fiamma non è da sottovalutare, come vedreste questa coppia?