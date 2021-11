Si fanno sempre più intriganti le vicende legate al più importante magazzino degli anni sessanta. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. La signorina Moreau cercherà in tutti i modi di mantenere il suo segreto su Stefania ma potrebbe essere scoperta molto presto. Ad ostacolare i piani di Gloria sarà infatti Gemma. Diventata ufficialmente una nuova Venere, la figlia di Veronica potrebbe intrufolarsi in conversazioni che non la riguardano. Come di consueto, la capo commessa tende a sfogarsi con Armando, l'unico al momento ad essere a conoscenza della verità.

Tuttavia la loro conversazione potrebbe ribaltare le carte in tavola. Gemma potrebbe infatti origliare la conversazione tra Ferraris e Gloria, scoprendo che la mamma di Stefania non è morta ed è la signorina Moreau.

Il Paradiso delle Signore, Gemma potrebbe scoprire la verità su Gloria

Dopo aver avuto l'approvazione dell'ex marito, Gloria ha deciso di rimanere a Milano per recuperare il tempo perso con la figlia Stefania. Come pattuito con Ezio, la capo commessa però non dovrà assolutamente rivelare alla signorina Colombo di essere sua madre. Tuttavia Gloria dovrà mantenere questo segreto per tutta la vita, "sopportando" i racconti della giovane commessa, convinta che la madre è morta quando lei era molto piccola.

Oltre ad Ezio e la zia Ernesta, l'unico a conoscere tutta la verità su Stefania è Armando Ferraris. Il capo magazziniere in questo periodo di crisi per Gloria, ha fatto di tutto per spronare la signorina Moreau affinché confessasse tutta la verità alla figlia. Nei prossimi episodi della soap di Rai1, tutto questo potrebbe indirettamente avvenire.

Tutto potrebbe precipitare quando Il Paradiso avrà una nuova Venere: si tratta di Gemma Zanatta.

Il Paradiso 6, Gemma e Stefania colleghe

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, la figlia di Veronica si troverà a lavorare a stretto contatto con Stefania e la signorina Moreau e ciò potrebbe ostacolare i piani della capo commessa.

Nel magazzino dell'atelier è diventata una consuetudine per Gloria, sfogarsi spesso con Ferraris, rivelatosi un prezioso confidenze. La capo commessa potrebbe esprimere la sua opinione sulla compagna di Ezio che dopo il loro incontro, ha destabilizzato l'umore di Gloria. La conversazione tra i due colleghi potrebbe essere origliata dalla stessa Gemma. La sorellastra di Stefania potrebbe così apprendere molto presto che l'ex moglie del suo patrigno non è realmente morta. La figlia di Veronica infatti potrebbe venir a sapere che è proprio la signorina Moreau la madre di Stefania.