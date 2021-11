Alcuni rumor de Il Paradiso delle Signore 6 riguardanti le puntate in onda su Rai 1 nel 2022 sono incentrati su Giuseppe, uno dei personaggi più criticati della scorsa stagione.

Recentemente l'uomo è partito per raggiungere l'amante Petra in Germania, dove ad attenderlo c'è anche un bambino nato da questa relazione extraconiugale. La partenza gli è stata imposta dalla moglie che, nel frattempo, si è riavvicinata ad Armando Ferraris. L'imposizione di Agnese e il risentimento verso il capo magazziniere hanno spinto l'uomo a promettere di vendicarsi, semmai un giorno dovesse tornare.

Cosa accadrebbe se una volta arrivato in Germania, scoprisse di essere stato ingannato?

Rumor Il Paradiso delle signore 6: Giuseppe potrebbe tornare in Italia

Come i telespettatori hanno visto, l'arrivo a Milano di Giuseppe Amato ha portato scompiglio nella sua famiglia. Prima si è fatto coinvolgere dall'amico Girolamo nella vendita di abiti contraffatti con il marchio del grande magazzino. Più recentemente, ha prosciugato i risparmi per inviare denaro all'amante Petra che, nel frattempo ha partorito suo figlio. Agnese, saputa la scioccante notizia, ha costretto il marito a tornare in Germania.

Ma cosa accadrebbe se, una volta arrivato lì, capisse di essere stato ingannato? Se scoprisse di non essere il padre del bambino, l'uomo potrebbe ritornare a Milano e mettere in atto la sua vendetta.

A quel punto il rapporto, già incerto, tra Agnese e Armando sarebbe ancora una volta messo a dura prova.

Giuseppe forse ingannato da Petra e Girolamo per denaro

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in arrivo nel 2022 potrebbero riservare ai telespettatori succosi colpi di scena. Ormai da tempo si vocifera che la famiglia Amato sarà coinvolta in trame intricate che daranno vita a dinamiche inattese e uno dei soggetti interessati sarà Giuseppe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo, in un momento di ingenuità, potrebbe essere caduto in un tranello. I rumor in rete parlano di un probabile inganno architettato dal compaesano Girolamo, il quale non ha dato in passato grandi dimostrazioni di onestà, e da Petra, la donna con cui Giuseppe ha avuto una relazione durante il periodo trascorso in Germania.

L'uomo, però, ha visto soltanto una foto del suo presunto figlio, ma non ha la certezza che sia suo. Dunque, è probabile che i due si siano accordati per estorcergli denaro.

Il possibile ritorno di Giuseppe ne Il Paradiso delle signore 6: le conseguenze per Agnese

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda prossimamente su Rai 1 potrebbero arrivare momenti bui per Agnese Amato. Il consorte, infatti, potrebbe scoprire di essere stato ingannato da Petra e Girolamo e decidere di tornare in Italia dalla sua famiglia.

A Milano, nel frattempo, le tensioni familiari saranno aumentate dopo che Tina e Salvatore avranno appreso che la madre ha una relazione con Armando Ferraris. Alle reazioni negative dei figli potrebbe aggiungersi la vendetta di Giuseppe, il quale prima di partire ha messo in guardia sia la moglie che il capo magazziniere. Conscio del tradimento subìto, l'uomo potrebbe vendicarsi e rovinare per sempre la vita della moglie.