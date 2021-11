Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1. Tra le new entry dell'attuale stagione spicca il personaggio di Gemma Zanatta, la sorellastra di Stefania Colombo. La ragazza è figlia di Veronica, nuova compagna di Ezio, e insieme alla madre si trasferita da un paese di provincia a Milano. Fin dal primo momento non ha mostrato molta simpatia, risultando un personaggio piuttosto ambiguo, soprattutto per i suoi modi di porsi a Stefania. Astuta, acida, ambiziosa, sogna il matrimonio con un giovane ricco, in modo da non dover preoccuparsi di lavorare.

Tuttavia ha voluto a tutti i costi essere assunta al grande magazzino in cui lavora la sua sorellastra. Proprio mentre si recava al lavoro la giovane Zanatta ha incontrato Marco di Sant'Erasmo, nipote di Adelaide, con l'indole da dongiovanni. Sant'Erasmo è rimasto da subito colpito dalla ragazza, scoprendo poi in seguito che si tratta di una Venere de Il Paradiso. Marco di professione fa il giornalista ed è uno di quelli che non si fanno molti scrupoli nel modo di procacciare le notizie. Difatti ha scritto un articolo poco veritiero che non è stato gradito da Stefania. I due, però, si troveranno ben presto a collaborare nella redazione de Il Paradiso Market.

Guardando in prospettiva alle prossime puntate, non sarebbe da escludere che, nonostante Marco interessi a Gemma, fra i due possa nascere una certa intesa: potrebbe quindi crearsi un interessante "triangolo" amoroso.

Il Paradiso, episodi attuali: Marco interessato a Gemma

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore le vicende che coinvolgono il giovane Sant'Erasmo e la signorina Zanatta stanno occupando un notevole spazio. Il nipote di Adelaide è apparso da subito come un ragazzo dedito alla conquista delle belle ragazze, che si certo non si impegna in un rapporto stabile.

Qualcuna la frequenta anche solo per ricavare un tornaconto personale, come ha fatto con Luisa, per poi scaricarla una volta ottenuto ciò che desiderava. Tuttavia, nonostante la sua scarsa serietà in ambito sentimentale, Marco sembra realmente interessato a Gemma. È presto per dire, però, se possa nascere fra i due un sentimento puro, dato che il nipote della contessa potrebbe, una volta raggiunto il suo obiettivo, liquidare anche la giovane Zanatta, come del resto ha fatto con le altre.

Stefania non stima Marco come giornalista

Marco di Sant'Erasmo, dongiovanni in ambito sentimentale, di professione è un giornalista. Tuttavia, non è propriamente un professionista limpido e dedito alla verità. Stefania, difatti, ha avuto modo di leggere un suo articolo, constatando la sua abilità nel riportare fatti in maniera poco veritiera. La giovane Colombo quindi non stima affatto dal punto di vista professionale lo spasimante della sua sorellastra. Inoltre la ragazza teme che un rampollo viziato e donnaiolo, quale Marco è, possa far soffrire Gemma, alla quale, nonostante gli screzi, si sta affezionando. La signorina Zanatta, però, sembra essere piuttosto presa. Stando alle anticipazioni dei prossimi episodi, la figlia di Veronica cederà alla corte del nipote di Adelaide.

Il Paradiso, ipotesi: Marco potrebbe interessare anche a Stefania

Assodato che fra Gemma e Marco ci sarà qualcosa, bisognerà però capire come evolverà il loro rapporto. Sant'Erasmo costruirà un legame serio con la commessa o sarà solo una delle sue tante conquiste? A tal proposito, bisogna ricordare che intanto Marco e Stefania si troveranno a collaborare insieme nella redazione de Il Paradiso Market.

Sottolineando che si tratta solo di un'ipotesi, non è da escludersi che fra i due possa esserci un avvicinamento. In tale caso verrebbe a crearsi una trama molto avvincente, incentrata su un "triangolo" amoroso, che recherebbe ulteriore scompiglio nella famiglia Colombo.