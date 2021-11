Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore entrerà nel cast Moisé Curia, che interpreterà il ruolo di Marco di Sant'Erasmo. Il nuovo personaggio della fiction di Rai 1 sarà il nipote di Adelaide e arriverà a Villa Guarnieri, durante la puntata che andrà in onda il 12 novembre. La contessa, recentemente, non aveva approvato la relazione fra Ludovica Brancia e Marcello Barbieri, al punto da mettere i bastoni fra le ruote alla coppia, non riuscendo a separare i due innamorati. Nei prossimi episodi, Adelaide potrebbe avere un piano, per fare lasciare Ludovica e Marcello, facendo capitolare la ragazza fra le braccia di suo nipote Marco.

Il Paradiso delle signore: il nipote di Adelaide, Marco di Sant'Erasmo, arriva a Milano

Marco di Sant'Erasmo arriverà a Milano e, a sorpresa, si presenterà a Villa Guarnieri. Il giovane è il nipote di Adelaide ed è un giornalista, erede di una famiglia benestante di editori. Vanessa Gravina e Pietro Masotti hanno partecipato alla puntata de I soliti ignoti del 31 ottobre. Durante la trasmissione di Amadeus, i due attori hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. In particolar modo, l'attrice ha parlato del rapporto complicato fra Adelaide e Marcello, dichiarando: ''Sono un po' nemica di questo personaggio''. Successivamente Vanessa Gravina ha anticipato: ''Qualcosa accadrà''.

Il Paradiso delle signore, il piano di Adelaide: far capitolare Ludovica fra le braccia di Marco

In base alle parole dell'attrice, è possibile ipotizzare che ci saranno colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. Infatti, secondo quanto dichiarato dall'interprete di Adelaide, sembrerebbe che succederà qualcosa fra il suo personaggio e Marcello Barbieri, anche se non ha specificato cosa.

Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, la contessa non ha preso bene la scelta di Ludovica di intraprendere una storia d'amore con il barista della Caffetteria. Secondo la cognata di Umberto, infatti, Marcello non è ricco come Brancia e, pertanto, non degno di essere fidanzato con la ragazza, al contrario di suo nipote Marco, che è benestante e, pertanto, potrebbe essere il compagno ideale per Ludovica.

Il Paradiso delle signore, Marco potrebbe essere il fidanzato ideale per Ludovica: il piano di Adelaide

La contessa ha anche offerto un lavoro al Circolo per mettere in difficoltà Marcello e dimostrare a Ludovica che non è alla sua altezza. Nonostante i suoi sforzi, Adelaide non è riuscita ancora a portare a termine la sua missione, infatti, Brancia e Barbieri hanno anche iniziato una convivenza a Villa Bergamini. Per riuscire nel suo intento, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la zia di Marta potrebbe avvalersi del fascino del suo ricco nipote Marco di Sant'Erasmo. Adelaide, infatti, potrebbe fare capitolare Ludovica fra le braccia del giornalista e Brancia, a quel punto, lascerebbe Marcello. Non resta che attendere i prossimi episodi della fiction di Rai 1, per scoprire cosa avrà in mente la contessa e se riuscirà a raggiungere i suoi scopi.