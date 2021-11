Pietro Masotti e Vanessa Gravina interpretano Marcello Barbieri e Adelaide di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore ma, nella serata di sabato 31 ottobre, i telespettatori di Rai 1 hanno potuto vedere i due attori in un ruolo inedito. Infatti, i due colleghi non hanno interpretato il ruolo del barista della Caffetteria e della contessa, ma quello di concorrenti a I soliti ignoti. Nell'appuntamento speciale della trasmissione condotta da Amadeus, i due attori della fiction Rai si sono messi alla prova, cercando di individuare le identità dei concorrenti, ma hanno perso il montepremi.

Pietro Masotti e Vanessa Gravina da Il Paradiso delle signore a I soliti ignoti

Esperienza insolita per i due attori de Il Paradiso delle signore, che interpretano il ruolo di Marcello e Adelaide. Nella serata del 31 ottobre, infatti, i due colleghi si sono cimentati come concorrenti nella trasmissione di Rai 1 I soliti ignoti. Infatti, i due attori hanno provato a vincere il montepremi in palio, da destinare in beneficienza, tentando di scoprire cosa facessero nella vita i concorrenti di fronte a loro. Nonostante alcuni indizi e qualche intuizione che hanno avuto durante il percorso, però, gli interpreti di Marcello e Adelaide non ce l'hanno fatta, ma non sono mancati siparietti divertenti e, durante la loro partecipazione al programma di Amadeus, è stato proposto anche un filmato de Il Paradiso delle signore.

A I soliti ignoti un video di Marcello e Adelaide de Il Paradiso delle signore

Durante la puntata de I soliti ignoti del 31 ottobre, Amadeus ha mostrato un filmato dell'interprete del barista della Caffetteria e della contessa, mentre giravano una delle scene della sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Lo spezzone della fiction di Rai 1, scelto per l'occasione, è stato quello in cui la contessa Adelaide di Sant'Erasmo attendeva in automobile Marcello Barbieri, per chiedergli di farsi da parte, lasciando Ludovica Brancia.

Successivamente, la coppia di attori ha continuato a giocare, tentando di scoprire il lavoro dei concorrenti.

Gli attori de Il Paradiso delle signore Pietro Masotti e Vanessa Gravina perdono il montepremi

Nonostante siano riusciti a scoprire l'identità di alcuni ospiti in studio a I soliti ignoti, gli interpreti di Marcello Barbieri e Adelaide di Sant'Erasmo non sono riusciti a portare a casa il montepremi da donare in beneficienza.

Infatti, durante la loro avventura nel programma di Amadeus, hanno sbagliato qualche professione e, inoltre, alla domanda finale in cui dovevano indovinare la parentela di una persona, non sono riusciti a vincere. Nonostante tutto, i due attori sono stati molto apprezzati dal pubblico in studio, che li ha acclamati con applausi durante la loro permanenza nel programma.