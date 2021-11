Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori. Fra le storie che stanno andando in onda al momento su Rai 1, ce n'è una che sta facendo sognare il pubblico da casa. Infatti, Salvatore Amato è riuscito a conquistare Anna Imbriani e la coppia ha iniziato una relazione. Il barista della Caffetteria ha da poco scoperto che la sua fidanzata ha una bambina ed è vedova, ma non conosce tutto il passato dell'ex Venere. In particolar modo, il figlio di Agnese non sa i dettagli sull'identità del vero padre di Irene, Massimo Riva.

L'ingegnere potrebbe rappresentare un pericolo per Salvatore, perché potrebbe tornare a minacciare Anna e, di conseguenza, fare del male anche a lui.

Il Paradiso delle signore: Anna Imbriani e Salvatore Amato sono una coppia

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda in televisione, Salvatore è riuscito a fare breccia nel cuore di Anna. Dopo un corteggiamento e tanta pazienza, infatti, Amato ha iniziato una relazione con la contabile del negozio di moda. Il fratello di Tina si è dimostrato molto premuroso nei confronti dell'ex Venere, attendendo i suoi tempi. Inoltre, Salvatore è riuscito a conoscere alcuni dettagli sul passato di Imbriani e sul fatto che lei, oltre ad essere vedova, è anche mamma.

Il barista della Caffetteria, però, è all'oscuro, al momento, di tutta la storia e le minacce che ha subito Anna da Massimo Riva, il padre della sua bambina.

Il Paradiso delle signore: Massimo Riva potrebbe tornare e Salvatore potrebbe essere in pericolo

Massimo Riva è stato uno dei protagonisti delle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore.

L'ingegnere ha ingannato Anna, non rivelandole che, in realtà, era già sposato. L'ex Venere era rimasta incinta e il padre di sua figlia e sua moglie volevano la sua bambina e avevano fatto una richiesta di affidamento al tribunale. A quel punto, Imbriani era scappata con Quinto Reggiani, con il quale era poi convolata a nozze.

Dopo qualche anno, l'ex commessa del negozio di moda è tornata a Milano, rivelando di essere rimasta vedova. Durante la sua permanenza nel capoluogo lombardo, Anna ha subito nuovamente minacce da parte di Massimo, che rivoleva sua figlia ma, in quell'occasione, è stata protetta da Vittorio Conti e Roberto Landi. Nelle puntate della fiction Rai, attualmente in onda sul piccolo schermo, il personaggio dell'ingegnere fedifrago non è presente, ma potrebbe tornare e rappresentare una minaccia per Salvatore e Anna.

Il Paradiso delle signore: la storia fra Salvatore e Anna potrebbe essere ostacolata da Massimo Riva

La storia d'amore fra Salvatore e Anna potrebbe essere ostacolata da qualche personaggio de Il Paradiso delle signore.

Se in un primo momento era ipotizzabile che la mamma del barista potesse storcere il naso riguardo la relazione di suo figlio con una ragazza madre, attualmente, questa tesi sembrerebbe non essere più plausibile. Infatti, la famiglia Amato e in particolar modo Agnese, hanno ben altre beghe da risolvere. In particolar modo, la madre di Salvatore ha una relazione extraconiugale con Armando e, pertanto, forse non potrebbe permettersi di sindacare nelle vicende sentimentali di suo figlio. Inoltre, la figura di Massimo, vista la tenacia con cui è tornato in scena, lascerà davvero in pace Anna? L'ingegnere non tenterà ancora, in qualche modo, anche con la forza, di riprendersi sua figlia? Per riuscire in questo intento, Riva potrebbe fare del male anche a Salvatore.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se gli sceneggiatori regaleranno il lieto fine ai due innamorati o se qualcuno gli metterà i bastoni fra le ruote.