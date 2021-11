La serie tv Rai Cuori sta ottenendo un successo enorme da parte del pubblico, che apprezza la trama vincente di questo nuovo medical drama. Ispirato a una storia vera, Cuori coniuga alla perfezione la documentazione dei progressi nel campo della cardiochirurgia nell'ospedale Le Molinette di Torino negli anni '60 con gli interventi pionieristici di alcuni luminari con storie romantiche e passionali che non mancano di emozionare. Un prodotto così perfetto che, dalla prima serata, potrebbe passare in daytime. E vi spieghiamo perché.

Cuori diventa una soap opera Rai? Le coincidenze con Il Paradiso delle Signore

Se ci pensiamo bene, Cuori sembra ripercorrere la stessa strada de Il Paradiso Delle Signore. Anche la soap ora in daytime ambientata a Milano, inizialmente, veniva trasmessa in prima serata. Il grande successo e l'affetto del pubblico hanno fatto sì che si declinasse in una TV soap. Decisione Rai assolutamente azzeccata, visto cheIl Paradiso, da anni, registra ascolti record.

Inoltre, Cuori e Il Paradiso delle Signore sono editi dalla stessa casa produttrice–Aurora Tv– e, altro elemento non di poco conto è il fatto che nel medical drama recitano degli attori che fanno parte anche de Il Paradiso (Neva Leoni nella stagione attualmente in onda, mentre Gaia Messerklinger e Marco Bonini nelle precedenti).

Anche la struttura è simile. Gran parte delle trame si sviscerano all'interno di un'ambientazione unica: il grande magazzino per Il Paradiso delle Signore e un reparto di ospedale per Cuori. Insomma, le premesse perché Cuori diventi un appuntamento quotidiano, a nostro avviso, ci sarebbero tutte. In attesa di una possibile conferma, ecco le anticipazioni tv della nuova puntata.

Cuori, anticipazioni domenica 21 novembre, settima puntata

La nuova attesissima puntata di Cuori andrà in onda domenica 21 novembre 2021 in prima serata su Rai 1-

Come svelano le anticipazioni, la morte di Margherita non sarà esente da conseguenze. Secondo Alberto e Cesare, il decesso della paziente potrebbe essere utilizzato per far licenziare il primario.

Alberto cerca di stare accanto a Delia, che si sente responsabile per quanto accaduto. L'affascinante medico ha una sua ipotesi, ma non prove sufficienti per dimostrare ciò che ha intuito.

Nel frattempo, in ospedale arriva un nuovo paziente che presenta le condizioni ideali per un trapianto di cuore. A complicare le cose, ci penserà la burocrazia. Nella nuova puntata di Cuori che andrà in onda domenica 21 novembre, vedremo Cesare non perdersi d'animo; nonostante il dispiacere per gli ultimi eventi, raccoglierà le forze per continuare a operare e salvare vite.