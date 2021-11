Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', interpretata, fra gli altri, da Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarneri), Ilaria Rossi (Gabriella Rossi) e Giusy Buscemi (Teresa Iorio). Le nuove puntate si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 no0vembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15.55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di Giuseppe in Germania, sull'assunzione di Marco al Paradiso, sull'operazione di Tina, sulla decisione di Salvatore di accompagnare Anna al paese e sulle foto che Cosimo mostrerà a Flora.

Marco inizia a lavorare al Paradiso

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che la famiglia Amato riceverà un telegramma in cui verrà informata dell'arrivo di Giuseppe in Germania. Tina e Salvatore soffriranno la lontananza dal padre, mentre Agnese non avrà nessuna pena per l'assenza del marito. Non sapendo che Marco sta uscendo con Luisa per un secondo fine, Gemma soffrirà moltissimo nel vederli insieme. Più tardi, il nipote di Adelaide si recherà al Paradiso, scoprendo che Gemma è una delle Veneri. Nel frattempo, Stefania scoprirà, grazie ad Armando, che Marco sta uscendo con Luisa perché il padre di quest'ultima è l'avvocato difensore delle persone sfrattate di cui il giovane ha scritto un articolo.

Umberto proporrà a Marco di scrivere per il Paradiso market. Il giovane accetterà per avere l'occasione di incontrare Gemma ogni giorno. Maria si arrabbierà moltissimo quando vedrà una foto di Rocco in un giornale mentre viene premiato in una gara ciclistica da una bellissima ragazza. Ingelosita, la giovane cercherà di contattare il fidanzato, scoprendo che ha cambiato casa senza avvertirla.

A quel punto, Maria deciderà di partire per Roma per capire cosa sta succedendo all'uomo che ama. Intuendo che il figlio possa essersi innamorato di un'altra ragazza, Agnese si confiderà con Armando che l'ascolterà con attenzione.

Armando e Agnese si baciano

Tina deciderà di sottoporsi all'operazione, fissando anche la data dell'intervento.

Saputo ciò, Vittorio le organizzerà una cena a sorpresa a cui parteciperà anche Salvatore. Sarà proprio in quell'occasione che il giovane Amato renderà pubblica la sua relazione con Anna Imbriani. Più tardi, Salvatore si offrirà di accompagnare la fidanzata al paese, lasciando la Caffetteria in mano ad Agnese ed Armando. Rimasti soli nel bar, Agnese e il capo magazziniere si baceranno, senza sapere che Tina li sta guardando. Dopo aver visto le ultime foto di suo padre Achille grazie a Cosimo, Flora noterà un particolare che riaccenderà tutti i suoi sospetti sui Guarnieri. Per questo motivo, la giovane si intrufolerà di nascosto nello studio di Umberto, venendo poi scoperta da quest'ultimo. A quel punto, fra i due scoppierà una discussione che si concluderà con un bacio inaspettato. Marcello vorrebbe rendere pubblica la sua relazione con Ludovica ma la giovane preferirebbe ancora aspettare.