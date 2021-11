La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella puntata andata in onda sul piccolo schermo il 26 novembre, Stefania ha avuto un confronto con il nipote di Adelaide ed ha mentito a Gemma. In base a quanto trasmesso in tv, è ipotizzabile che la figlia di Ezio potrebbe innamorarsi di Marco e che fra i due possa nascere una storia d'amore.

Il Paradiso delle signore: il nipote di Adelaide conosce Stefania

Stefania, oltre al ruolo di commessa de Il Paradiso delle signore, sta iniziando una carriera come giornalista.

Nella puntata andata in onda venerdì 26 novembre, il nipote di Adelaide è andato in negozio, per incontrare Vittorio Conti ed il suo staff. Marco, infatti, è stato scelto da Umberto, per intraprendere una collaborazione per il giornale dell'atelier. Quando la Venere era in ufficio con Roberto, è arrivato il direttore, presentandogli Marco di Sant'Erasmo. La figlia di Ezio ha sgranato gli occhi quando si è trovata di fronte l'autore di un articolo che non aveva gradito. Landi, rivolgendosi a Stefania, le ha detto: ''Dubito che conoscerà una penna più corrosiva del signor di Sant'Erasmo''. A quel punto, la giovane Colombo ha replicato che Roberto è stato troppo diplomatico nel descrivere Marco, lasciando intendere, pertanto, di non apprezzarlo dal punto di vista lavorativo.

Il Paradiso delle signore, Marco e Stefania parlano: Gemma vede il nipote di Adelaide con la sorellastra

Una volta terminato l'incontro di lavoro in ufficio, Stefania è tornata in negozio, per continuare il suo lavoro. Mentre era nell'atelier, a causa della distrazione, la Venere e Marco di Sant'Erasmo si sono scontrati e alla figlia di Ezio sono caduti i vestiti che aveva in mano.

Il nipote della contessa ha aiutato la sorellastra di Gemma, raccogliendo gli abiti. A quel punto, il giornalista si è rivolto alla commessa, chiedendole: ''Non le piaccio proprio?''. Stefania ha replicato al nipote della contessa di non apprezzare gli articoli che scrive. Dopo avere discusso, Marco ha guardato la figlia di Ezio e le ha detto: ''Sa, io e lei saremmo una bellissima coppia da film''.

La figlia di Gloria ha sorriso di fronte alla dichiarazione del nipote di Adelaide, ma qualcosa è cambiato nell'atteggiamento della Venere. Nel frattempo, Gemma si è accorta che la sua sorellastra ha parlato con Marco e ha voluto sapere qualcosa in più su quanto accaduto.

Il Paradiso delle signore, Gemma e Stefania potrebbero contendersi il nipote di Adelaide

In base a quanto accaduto nella puntata andata in onda su Rai 1 il 26 novembre, è ipotizzabile che Stefania possa innamorarsi di Marco, che la preferirebbe, pertanto, a Gemma. Infatti, nel momento in cui la figlia di Veronica le ha chiesto delucidazioni su quanto si è detta con il nipote di Adelaide, la giovane Colombo le ha mentito. Perché Stefania ha detto una bugia alla sua sorellastra?

Forse per non deluderla per le dichiarazioni di Sant'Erasmo, oppure perché dentro di lei qualcosa è cambiato? Che Marco abbia avuto una buona impressione dall'incontro con l'aspirante giornalista si è capito fin da subito, ma la figlia di Ezio, che inizialmente ha disprezzato il nipote di Adelaide avrà cambiato idea su di lui? Nascerà veramente l'amore fra i due protagonisti de Il Paradiso delle signore? Non resta che attendere i prossimi episodi della fiction di Rai 1, per scoprire cosa accadrà nella vita sentimentale di Marco e Stefania.