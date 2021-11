Nelle ultime puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, sono state trattate le vicende sentimentali di Michele e Adele. In particolar modo, per i due protagonisti della soap partenopea non c’è stato un lieto fine nelle loro relazioni. Infatti, il giornalista ha deciso di separarsi da sua moglie dopo avere scoperto il tradimento con Giancarlo, mentre la mamma di Susanna ha lasciato Mauro, per via dei soprusi subiti. Nelle prossime puntate, reduci dalle delusioni d’amore, Adele e Michele potrebbero innamorarsi. Anche i fan, sui social, sognano una storia d’amore fra Saviani e la suocera di Niko.

Un posto al sole: Adele e Michele delusi per la fine delle loro relazioni

Adele e Michele stanno vivendo lo stesso triste momento. Infatti, se da una parte il papà di Rossella ha deciso di mettere un punto al suo matrimonio con Silvia, anche la mamma di Susanna ha trovato il coraggio, grazie a Giulia, di dire basta a Mauro. Entrambi i protagonisti di Un posto al sole sono accomunati dalla delusione d’amore e dalla sofferenza che gli hanno causato i propri partner. Nel corso delle prossime puntate, il rapporto fra il giornalista e Adele potrebbe consolidarsi, trasformandosi in qualcosa di più e dando vita, magari, ad una storia d’amore.

Un posto al sole: i fan della soap sognano una storia d’amore fra Michele e Adele

Dopo le ultime puntate andate in onda su Rai 3, i fan della soap partenopea hanno commentato sui social quanto trasmesso sul piccolo schermo. In particolar modo, alcuni appassionati di Un posto al sole hanno commentato l’eventualità di un’ipotetica relazione fra Michele e Adele.

Infatti, sotto ad un post su Facebook in cui si valutava la possibilità di una nascente storia d’amore fra il giornalista e la suocera di Niko, molte persone sono state concordi nell’affermare che i due personaggi starebbero bene insieme.

Un posto al sole: il matrimonio di Michele e Silvia termina, Adele lascia Mauro

Nella puntata di Un posto al sole, trasmessa in televisione nella serata del 25 novembre, Adele, grazie al sostegno di Giulia, ha trovato il coraggio di lasciare Mauro, dopo i soprusi subiti.

Non è un caso che gli autori abbiano scelto di mandare in onda sul piccolo schermo l’addio della mamma di Susanna al suo compagno nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Adele ha sofferto per amore, così come Michele. Anche Saviani, nella stessa puntata, ha trovato lo stesso coraggio di lasciare sua moglie, ormai innamorata di un altro uomo. Nelle prossime puntate, i due protagonisti della soap partenopea potrebbero condividere il proprio dolore e aiutarsi a voltare pagina, proprio come sognano anche i fan. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se gli autori daranno la possibilità a Michele e Adele di ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita.