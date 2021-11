Le puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. In particolar modo, il pubblico da casa sta seguendo le vicende di Stefania, ancora ignara che Gloria è in realtà sua mamma. La giovane Colombo, infatti, ha saputo da Ezio che sua madre era morta quando era piccola. Nei prossimi episodi della fiction, la Venere potrebbe scoprire che suo padre le ha raccontato menzogne, continuando a farle credere di essere orfana.

Il Paradiso delle signore: Gloria e Stefania ascoltano l'intervista di Ezio

Stefania, oltre ad essere una commessa de Il Paradiso delle signore, è anche un'aspirante giornalista. Nelle ultime puntate andate in onda su Rai 1, Ezio è stato intervistato e sua figlia gli ha posto una domanda, chiedendogli come mai, in passato, avesse accettato di fare il rappresentante. In particolar modo, la Venere voleva sapere cosa avesse spinto suo padre a stare lontano dalla sua famiglia a lungo. In quel momento, la giovane Colombo ha appreso che il direttore commerciale della Palmieri aveva scelto di andare lontano da casa per non rimanere nei luoghi in cui aveva vissuto con sua moglie, quando era morta. Nella puntata di giovedì 25 novembre, Stefania ha ascoltato il nastro con incise le parole di suo padre e, vicino a lei, c'era Gloria, che si è commossa.

Il Paradiso delle signore: la madre di Stefania potrebbe non mantenere la promessa fatta a Ezio

Gloria, a quel punto, ha consigliato a Stefania di lasciare andare il passato. La capocommessa de Il Paradiso delle signore aveva promesso ad Ezio che non avrebbe mai rivelato a sua figlia la sua identità, mantenendo il segreto sul fatto che è sua madre.

La signorina Moreau manterrà la promessa fatta a Colombo? Al momento, vedendo quanto andato in onda in televisione, Gloria sta soffrendo, come accaduto nella puntata del 25 novembre, ripensando al dolore che ha causato a suo marito, quando è andata via da casa ed ha abbandonato sua figlia. Infatti, dopo avere ascoltato il nastro con incise le parole del direttore della Palmieri, la mamma di Stefania è andata a confidarsi con Armando.

Il Paradiso delle signore: Stefania potrebbe scoprire che Ezio le ha mentito

La capocommessa de Il Paradiso delle signore ed Armando, nel corso del tempo, hanno instaurato un legame di amicizia profonda. Ferraris è a conoscenza del passato di Gloria e sa che è la mamma di Stefania. Spesso, i due colleghi si sono trovati in negozio o negli uffici, a scambiarsi confidenze personali, rivelandosi segreti sulla loro vita. La giovane Colombo sentirà una conversazione fra la signorina Moreau e Armando? Oppure sarà Gemma che verrà a conoscenza della verità sul conto della sua responsabile? Anche Ezio, molte volte, ha parlato con sua moglie sia nel negozio, che in prossimità. Qualcuno ascolterà le confidenze di Gloria scambiate con Ferraris o con il direttore della Palmieri? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per vedere se Stefania scoprirà che suo padre le ha mentito.