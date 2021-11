Nelle ultime puntate di Un posto al sole, sta tenendo banco il giallo che ruota attorno all'aggressione di Susanna e il maggiore indiziato, per quanto trasmesso in televisione, al momento, è Mattia. Nelle prossime puntate, il rider di Caffè Vulcano avrà una lite con Riccardo Crovi, durante la quale, oltre ad essere confermata la natura violenta di Savelli, verranno gettate ombre sul dottore. In particolar modo, il collega di Rossella potrebbe nascondere qualcosa sul suo passato, non ancora rivelato ai telespettatori. Anche Ornella Bruni, primaria del reparto in cui lavora Riccardo, ha dei sospetti sul suo collega.

Un posto al sole: una lite con Mattia Savelli getta ombre su Riccardo Crovi

Riccardo Crovi potrebbe non essere un personaggio buono come sembra. Infatti, il dottore potrebbe nascondere scheletri nel suo armadio e qualche retroscena sul suo passato potrebbe essere svelato a breve. In base alle anticipazioni trapelate riguardo a quanto succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole, il collega di Rossella avrà una discussione con Mattia Savelli. Nel corso della lite verrà fuori la natura violenta del rider di Caffè Vulcano, ma verranno anche gettate ombre su Riccardo. Al momento non è chiaro se sia qualche aspetto caratteriale del medico fino ad ora non emerso, oppure qualche rivelazione sul passato di Crovi.

Un posto al sole: Ornella Bruni nutre dubbi su Riccardo Crovi

Ornella Bruni è stata la prima ad avere dubbi su Riccardo Crovi. Infatti, nella puntata andata in onda su Rai 3 nella serata di martedì 2 novembre, la moglie di Raffaele ha parlato con suo marito di un episodio che le è accaduto in ospedale. In particolar modo, la dottoressa ha raccontato al portiere di Palazzo Palladini che, grazie alla sua esperienza, ha cambiato terapia ad un paziente di Riccardo, suscitando la disapprovazione da parte del collega.

Nel racconto, la mamma di Patrizio ha insinuato dubbi sulla vera natura del dottore, pensando che il suo comportamento sia alquanto sospetto e affermando: ''Come se facesse lo spaccone per nascondere qualcosa''.

Un posto al sole: cosa potrebbe nascondere Riccardo Crovi?

In base a quanto andato in onda fino ad oggi, non sono presenti ancora elementi che possano fare pensare che il collega di Ornella Bruni abbia qualcosa che non vada, anche se alcuni indizi lascerebbero aperti diversi scenari.

Infatti, come già notato dalla mamma di Viola, Crovi farebbe lo spaccone e, effettivamente, anche mentre Rossella stava facendo una pausa seduta a Caffè Vulcano con Mattia, Riccardo li ha interrotti e si è seduto con la coppia, facendo crescere la frustrazione in Savelli. Inoltre, negli episodi di Un posto al sole trasmessi in tv non è stato ancora menzionato nulla riguardo al passato del medico, lasciando aperti diversi scenari. Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera partenopea per scoprire cosa avranno in mente gli sceneggiatori per il personaggio di Riccardo.