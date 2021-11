Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3 e, fra le vicende che stanno tenendo banco nell'ultimo periodo, ci sono quelle legate a Rossella, che sta subendo le attenzioni di Mattia e, nel frattempo, ha un flirt con Riccardo Crovi. Nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 9 novembre, ci sarà un confronto fra Mattia e Riccardo. Durante la lite, verrà fuori la natura dei due protagonisti della soap partenopea e, oltre alla natura violenta del rider di Caffè Vulcano, verranno gettate ombre sulla personalità del medico.

Un posto al sole, puntata del 9/11: fastidiosa discussione fra Mattia e Riccardo Crovi

Nel corso dell'ultimo periodo, Mattia ha iniziato ad avere un forte interessamento nei confronti di Rossella. In particolar modo, nella puntata andata in onda su Rai 3 nella serata di lunedì 1° novembre, il rider ha chiesto informazioni a Diego Giordano riguardo alla figlia di Silvia. Il figlio di Raffaele ha scoraggiato il giovane dal provare ad instaurare una relazione con la dottoressa, in quanto è la ex di Patrizio, che lavora per lo stesso locale in cui fa le consegne il rider. Le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata di Un posto al sole del 9 novembre, ci informano che Riccardo Crovi, nuovo flirt di Rossella, avrà una fastidiosa discussione con Mattia.

Un posto al sole, episodio del 9/11: Mattia è violento, ombre su Riccardo Crovi

Nel corso della lite che avverrà fra il medico e il rider di Caffè Vulcano, emergeranno due particolari interessanti. Infatti, durante la discussione fra i due pretendenti di Rossella, da una parte verrà fuori la natura violenta di Mattia, dall'altro lato, però, verranno svelati dettagli in più sulla personalità di Riccardo Crovi.

Infatti, grazie alla lite con Mattia, verranno gettate anche ombre sul dottore, ma le anticipazioni non rivelano ulteriori informazioni in merito.

Un posto al sole, anticipazioni puntata del 9/11: Marina e Fabrizio in crisi

Inoltre, durante la puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 il 9 novembre, ci sarà anche spazio per altri protagonisti della soap opera partenopea.

Infatti, nella serata verrà anche trattata la crisi che stanno attraversando Marina e Fabrizio. Roberto Ferri approfitterà del momento difficile che sta attraversando la sua ex moglie e proverà ad accorciare le distanze, ma Giordano sarà impegnata a pensare alla sua vita privata. Nel frattempo, Mariella avrà intenzione di affrontare Espedito per consentire a Speranza di inseguire i suoi sogni, ma suo marito Guido farà dietrofront. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire quali ombre nasconde Riccardo Crovi.