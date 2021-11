La settimana di Champions League ci ha regalato un gradito ritorno per il calcio italiano. A Bergamo infatti l'Atalanta ha sfidato nella quarta giornata del girone il Manchester United di Cristiano Ronaldo, fino a qualche mese fa punta della Juventus. Il portoghese è stato l'autentico trascinatore della squadra inglese, segnando i due gol che hanno permesso allo United di pareggiare il match per 2 a 2. Il portoghese ha ricevuto gli elogi anche del tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini, che ne ha sottolineato la sua incisività dal punto di vista realizzativo.

Lo stesso Cristiano Ronaldo in un'intervista post partita ha sottolineato la difficoltà nell'affrontare la squadra allenata da Gasperini, definendo il tecnico piemontese fantastico per il modo in cui fa giocare l'Atalanta.

L'intervista di Cristiano Ronaldo nel post partita di Atalanta-Manchester United

Nel post partita di Atalanta-Manchester United la punta della società inglese Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un'intervista in cui ha elogiato in maniera decisa il tecnico Giampiero Gasperini. Il portoghese ha infatti dichiarato: "L'Atalanta ha un allenatore fantastico, sanno sempre cosa fare in ogni situazione e lo so bene perché, quando li ho affrontati con la Juventus, è sempre stata dura.

Ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo difeso bene e alla fine abbiamo avuto anche un po' di fortuna, ma questo è il calcio". Parole di stima professionale importanti quelle del portoghese nei confronti del tecnico piemontese, che nelle ultime stagioni ha costruito un'Atalanta diventata oramai una certezza anche nelle competizioni europee.

Gasperini sarebbe stato uno dei tecnici seguiti dalla Juventus per il post Andrea Pirlo. Alla fine però la società bianconera ha deciso di affidarsi di nuovo a Massimiliano Allegri, già alla guida della squadra bianconera dal 2014 al 2019. Qualora però fosse stato scelto il tecnico piemontese come nuovo tecnico della Juventus, non sarebbe da scartare la possibilità che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto un'altra stagione, rispettando il contratto in scadenza a giugno 2022.

Come avrebbe potuto giocare la Juventus in caso di arrivo di Gasperini e permanenza di CR7

La Juventus con l'eventuale ingaggio di Gasperini sarebbe ritornata probabilmente alla difesa a tre, con quattro centrocampisti, due trequartisti ed una punta. Confermato Szczesny in porta, i tre difensori sarebbero stati De Ligt, Bonucci e Chiellini. Centrocampo a quattro con Cuadrado sulla fascia destra, Locatelli e McKennie centrali e Bernardeschi sulla fascia sinistra. Dybala e Chiesa invece sarebbero stati i due trequartisti a supporto di Cristiano Ronaldo.