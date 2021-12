Diversi colpi di scena avverranno nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Stando alle anticipazioni, a gennaio Ezio inviterà la zia Ernesta a tornare a Milano. La presenza della zia sarà indispensabile non solo per testimoniare le nozze tra il nipote e Veronica, ma anche per ottenere il certificato di morte di Gloria. Stefania incontrerà quindi la zia che si è presa cura di lei durante l'adolescenza. Successivamente Ernesta rivelerà di sapere tutta la verità su Gloria ad Ezio.

Le anticipazioni rivelano che la loro conversazione verrà spiata da qualcuno (ancora ignoto): non è escluso che possa essere proprio Gemma a scoprire per prima che la signorina Moreau è la madre di Stefania.

Il Paradiso delle Signore, Ezio invita zia Ernesta a tornare a Milano ma vengono spiati

Si fanno sempre più intriganti le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni Sessanta. Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. L'attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla famiglia Colombo. Durante la cena della Vigilia, Ezio ha chiesto alla compagna Veronica di diventare sua moglie. Tra lacrime e felicitazioni, la mamma di Gemma ha accettato la proposta di matrimonio e nei prossimi appuntamenti annuncerà a tutti le nozze.

Puntata dopo puntata però, il direttore della Ditta Palmieri si renderà conto di necessitare della presenza della zia Ernesta, per regolarizzare il suo rapporto con la compagna, quindi il padre di Stefania chiamerà la signora e la inviterà a tornare a Milano.

Anche relativamente a Gloria servirà la presenza della zia, per poter dichiarare la suo dipartita. Molto presto Ernesta arriverà nel capoluogo lombardo e potrà riabbracciare la giovane Stefania, con la quale chiacchiererà a lungo, circa il lavoro e la vita sentimentale della commessa.

Dopo aver trascorso un po' di tempo insieme a Stefania, Ernesta si interfaccerà con Ezio e confesserà al nipote di essere a conoscenza della verità su Gloria.

I due parleranno a lungo sul ritorno della signorina Moreau e sul magnifico rapporto che ha creato con la figlia, durante l'esperienza lavorativa al grande magazzino. I due penseranno di essere da soli ma qualcuno ascolterà il loro dialogo.

La giovane Gemma, la figlia di Veronica, è molto curiosa: a spiare la conversazione tra il patrigno ed Ernesta potrebbe essere proprio lei (anche se le anticipazioni non confermano l'identità di chi sarà ad origliare i due).

La giovane potrebbe quindi apprendere che la madre di Stefania non è morta, come la ragazza crede, ma è viva ed proprio Gloria, la capo commessa del Paradiso. Tale eventuale scoperta potrebbe mettere in pericolo il rapporto tra Ezio e Veronica, in quanto la giovane Zanatta potrebbe rivelare questo segreto alla madre e impedire che sposi il signor Colombo.