La soap opera Un posto al sole, oltre a rispettare una "time line" reale, è anche solidamente ancorata alla realtà. La soap tratta argomenti concreti, tra l'altro fortemente legati all'attualità, eppure in alcune occasioni eccezionali si concede qualche excursus nel mondo del fantasy. Questo è accaduto proprio nell'episodio speciale andato in onda la sera del 24 dicembre, dato che gli spettatori hanno potuto vedere Babbo Natale entrare nell'universo di Upas per parlare con Patrizio. Ovviamente si può dare all'evento anche una chiave di lettura più realistica, ma ciò non toglie che sia avvenuto qualcosa dal sapore "magico".

Un piccolo regalo per i telespettatori bambini e per gli adulti che vogliono ancora sognare.

Upas, episodio del 24 dicembre: Patrizio incontra Babbo Natale

La puntata di Un posto al sole andata in onda il 24 dicembre può considerarsi, a tutti gli effetti, un episodio "filler". Le trame non sono andate avanti e anche il ritorno di Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) è sembrato più un piccolo regalo ai fan che non qualcosa che possa avere risvolti futuri. In ogni caso, al centro della narrazione, c'è stato il rapporto tra Raffaele (Patrizio Rispo) e suo figlio Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest'ultimo infatti aveva deciso di trascorrere la sera della vigilia di Natale da solo, per ripicca verso i suoi genitori.

A metà puntata però riceve, al caffè Vulcano, la visita inaspettata di uomo che si presenta come Babbo Natale.

Un posto al sole e la magia del Natale

L'uomo, con gli abiti di Babbo Natale e un vistoso cerone sul volto, è chiaramente interpretato da Patrizio Rispo, del resto anche la sua voce è inconfondibile. I dubbi dello spettatore vengono confermati dallo stesso Patrizio che chiede al padre di smettere la sua commedia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo però lo ignora e dopo aver confermato di essere il vero Babbo Natale inizia a dispensare consigli al giovane.

Alla fine però c'è il colpo di scena, Patrizio riceve una videochiamata e scopre che suo padre è a casa. Quindi chi è quell'uomo misterioso dalla barba bianca e il vestito osso?

Un posto al sole, Raffaele augura buon Natale ai suoi fan

Il giovane chef alza lo sguardo e non trova più Santa Claus, al suo posto c'è un biglietto che gli suggerisce di tornare a casa da suo padre. Non viene data una risposta sull'identità dell'uomo e ovviamente non restano che due semplici chiavi di lettura: quel tizio era davvero Babbo Natale o era semplicemente un uomo travestito da Babbo Natale, molto saggio e somigliante a suo padre.

Poco conta ai fini della narrazione, sta allo spettatore scegliere la propria chiave di lettura, quello che conta è che le sue parole toccano il cuore di Patrizio, il quale ha deciso quindi di tornare a casa. A quel punto Raffaele è fuori di sé dalla gioia e può finalmente fare il suo classico brindisi.