Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di martedì 21 dicembre, Gloria ha informato Vittorio Conti di volere aderire alla lotteria che ha organizzato all'atelier, donando oggetti di valore. Nel frattempo, anche Ezio è stato informato dal direttore del negozio della possibilità di contribuire all'iniziativa e ne ha discusso con Veronica. Nel momento in cui la mamma di Gemma ha saputo che la capocommessa possedeva beni preziosi, ha ipotizzato che la responsabile di sua figlia potesse appartenere ad una famiglia aristocratica.

Anche Colombo è rimasto stupito della disponibilità economica di sua moglie.

Il Paradiso delle signore: Vittorio cerca donatori per la lotteria e Gloria offre oggetti di valore

Nella puntata 72 de Il Paradiso delle signore, Vittorio ha parlato con i suoi collaboratori, spiegandogli di avere organizzato un evento speciale al negozio di moda. A tal proposito, il direttore ha deciso di organizzare una lotteria di beneficenza ed ha chiesto ai suoi dipendenti se avessero intenzione di aderire, offrendo oggetti di valore. A quel punto, Gloria ha affermato: ''Io credo di avere qualche oggetto adatto'' e, in quel momento, Conti ha sottolineato la generosità della capocommessa.

Il Paradiso delle signore: Ezio scopre che Gloria donerà oggetti di valore e ne parla con Veronica

Nel frattempo, Ezio è andato a trovare sua figlia a Il Paradiso delle signore e, oltre a Stefania, ha incontrato Vittorio. Dopo che Conti si è complimentato con la Venere per l'articolo che ha scritto e l'intervista fatta ad una famosa attrice, il direttore del negozio ha informato il signor Colombo dell'iniziativa benefica che ha organizzato.

Durante la chiacchierata, l'aspirante giornalista ha detto a suo padre che anche Gloria si è offerta di donare qualche oggetto prezioso all'evento.

Il Paradiso delle signore: Veronica sospetta che Gloria sia ricca, ma Ezio non ne è al corrente

Una volta tornato a casa, Ezio ha parlato con Veronica dell'iniziativa benefica organizzata da Vittorio Conti.

A quel punto, Zanatta si è incuriosita e ha chiesto ulteriori informazioni al compagno. In particolar modo, la mamma di Gemma ha voluto sapere chi fossero gli altri donatori ed Ezio le ha risposto che uno dei benefattori era Gloria. Sentendo che fra le persone che avevano aderito all'iniziativa c'era anche la capocommessa, Veronica è rimasta stupita, chiedendosi come mai una capocommessa possedesse oggetti di valore. Nel frattempo, il signor Colombo ha detto di essere rimasto sorpreso delle possibilità economiche di Gloria, affermando: ''Effettivamente ha stupito anche me''. A quel punto, la fidanzata di Ezio ha iniziato ad ipotizzare che Moreau possa avere origini aristocratiche. Dal dialogo fra il direttore commerciale della Palmieri e la sua compagna è chiaro che Ezio non sia al corrente delle condizioni economiche della mamma di sua figlia. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire qualcosa in più sul passato di Gloria.