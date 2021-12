Sarà un Natale all'insegna dell'amore quello de Il Paradiso delle signore 6. Finalmente, dopo tanti mesi di sofferenze e rinunce, Armando e Agnese possono vivere la loro relazione anche con il benestare di Tina e Salvatore. Il loro bacio passionale ha fatto sognare i telespettatori della soap, che da sempre tifano per questa coppia. Armando, con la sua pazienza e perseveranza, ha aspettato la donna della sua vita, quella che ha sempre amato e che ora può avere al suo fianco. Certo, sempre che Giuseppe non torni dalla Germania a rovinare i loro piani per la seconda volta.

Salvatore proverà a riconquistare Anna con un dolce regalo, cercando di addolcire il suo cuore. Dora e Nino si avvicineranno con lo zampino di Irene, mentre Gemma sembrerà ammorbidire il carattere volitivo di Marco. E poi c'è Vittorio che, dopo la partenza di Marta, ha riscoperto il suo lato romantico con Tina. Ma siamo proprio sicuri che sia la giovane Amato la papabile nuova fidanzata dell'affascinante Conti?

Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni: Vittorio si innamora di nuovo

Nei prossimi episodi della soap pare proprio che Conti riscopra la magia dell'amore. Secondo le indiscrezioni, sembra che la donna capace di fargli girare la testa appartenga al suo passato. Se ciò dovesse essere confermato, non potrebbe certo trattarsi di Tina, visto che tra i due non c'è mai stato nulla.

Anzi, a proposito della giovane Amato, sappiamo che Sandro tornerà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Sicuramente vorrà avere un confronto con Tina, che ha raccontato di essere stata lasciata a causa di un tradimento. Ma sarà davvero così o Sandro ha qualcosa di ben diverso da dire?

Insomma, sembra proprio improbabile che Tina e Vittorio inizino una relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Forse il loro mancato bacio è stato solo un momento di debolezza e segno d'affetto. Ciò che è certo è il fatto che Conti si innamorerà di nuovo dopo la grande sofferenza per la fine del matrimonio con Marta.

Ritorno di fiamma tra Beatrice e Vittorio? Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Attenzione alle nuove puntate della soap che andranno in onda su Rai 1 fino al 24 dicembre.

Beatrice non vorrà assolutamente che Vittorio passi il Natale da solo e così lo inviterà a passare le feste da lei. Sarà anche l'occasione per Conti di riabbracciare la piccola Serena, a cui ha fatto da padre per un lungo periodo.

Non dimentichiamo che Beatrice è stato il primo amore di Vittorio e che nella scorsa stagione si era riavvicinato a lei, non certo per capriccio.

Beatrice ha vissuto quei mesi con Vittorio come se fossero una vera famiglia e il ritorno di Marta ha di fatto spezzato l'incantesimo. Non escludiamo che, stando di nuovo accanto e avvolti dalla magica atmosfera del Natale, Vittorio e Beatrice possano darsi una seconda possibilità.

Le indiscrezioni sul nuovo amore di Vittorio parlano proprio di una donna del suo passato, che sia Beatrice? A voi le ipotesi.