Proseguono le trame della soap Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e in streaming su RaiPlay. Ci saranno un bel po' di novità che attendono i telespettatori nei prossimi episodi.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino al 24 dicembre rivelano che Anna si allontanerà da Salvatore, delusa dal suo comportamento nei confronti della madre Agnese, prendendo una decisione sofferta. Attenzione a Tina, che vedrà tornare all'improvviso Sandro, all'insaputa di quanto sta accadendo tra lei e Vittorio Conti.

Anna allontana Salvatore: Anticipazioni Il Paradiso dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda fino al 24 dicembre 2021 rivelano che Anna si spaventerà molto per il malore che ha colpito Agnese mentre era al telefono. La signora Amato era davvero troppo stressata, anche per l'atteggiamento ostile di Salvatore.

Anna ripenserà al comportamento di Salvo. Preoccupata dalla sua reazione, non gli svelerà nemmeno la verità su sua figlia, temendo di essere giudicata.

Dopo un iniziale allontanamento, la bella Imbriani prenderà una decisione sofferta che spezzerà il cuore di Salvatore.

Sandro torna a Milano: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, sappiamo che Sandro tornerà a Milano. Tina dovrà quindi confrontarsi con il marito.

Ad ora, la versione di Tina fornita ad Agnese e Vittorio sulla separazione da Sandro vede il marito protagonista di un tradimento, ma la giovane Amato è stata molto evasiva.

Ipotizziamo che, una volta tornato a Milano, Sandro voglia vederci chiaro sul rapporto tra Tina e Vittorio, sul punto di baciarsi in occasione della sfilata di moda di Flora.

Non escludiamo che, mosso dalla gelosia, Sandro non faccia di tutto per convincere Tina a tornare con lui.

Salvatore disperato per Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 puntate dicembre

Anna non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, in quanto teme di poter soffrire ancora come in passato e così starà ben lontana dal povero Salvo.

Ci sarà però una piccola possibilità per il giovane Amato, come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle puntate di dicembre. Grazie a un dolce regalo, Salvatore sembrerà addolcire Anna.

Agnese invece, dopo un lungo periodo di sofferenza, avrà modo di riconciliarsi con Tina e Salvatore e passerà con loro e Armando un Natale pieno di gioia e felicità.

Si suppone che Giuseppe venga a sapere degli ultimi avvenimenti, e di certo non resterà a guardare: crediamo, a tal proposito, che il signor Amato si precipiti a Milano per "aggiustare" a modo suo la situazione.