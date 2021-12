Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Fra le vicende della fiction che stanno tenendo banco da qualche mese, ci sono le storie legate alla famiglia Colombo. In particolar modo, Ezio ha una relazione con Veronica, ma la donna è ignara che il suo compagno non è vedovo, ma è ancora sposato con Gloria. Anche Stefania, figlia del direttore commerciale della Palmieri, non è a conoscenza di non essere orfana, ma che sua mamma è viva ed è la sua responsabile a lavoro. Gemma e Stefania chiederanno ai loro genitori di consolidare la loro unione ma, per farlo, Ezio dovrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio alla capocommessa dell'atelier che, per la legge, è ancora sua moglie.

Il Paradiso delle signore: Gemma e Stefania vogliono che Ezio e Veronica si sposino

Gemma e Stefania non hanno iniziato la loro conoscenza con il piede giusto ma, dopo essere diventate colleghe a Il Paradiso delle signore, hanno iniziato un rapporto di amicizia. Le due Veneri sono contente per la storia d'amore fra i loro genitori e non hanno ostacolato la loro unione. Anzi, nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, le due sorellastre faranno una proposta a Ezio e Veronica, chiedendogli di consolidare la loro unione, sposandosi.

Il Paradiso delle signore: Veronica è vedova e crede che anche Ezio lo sia

Il passato di Ezio è complicato. Infatti, il signor Colombo è stato abbandonato da sua moglie di punto e in bianco anni prima, quando Stefania era ancora piccola.

Il direttore commerciale della Palmieri non ha mai saputo cosa fosse accaduto alla madre di sua figlia e ha fatto credere alla bambina che sua mamma era morta e che lui, pertanto, era vedovo. Ezio ha mentito e continua ancora a mentire anche a Veronica, che non è a conoscenza del passato del suo compagno ed è ignara che sua moglie sia la capocommessa de Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore: per sposare Veronica, Ezio dovrebbe annullare il matrimonio con Gloria

Al momento, Ezio e Veronica stanno convivendo ma, nelle prossime puntate della fiction di Rai 1 ci potrebbe essere una svolta nel loro rapporto e un colpo di scena. Infatti, nel momento in cui Gemma e Stefania chiederanno ai loro genitori di convolare a nozze, il papà dell'aspirante giornalista avrà un problema, perché è ancora legalmente sposato con Gloria.

Per diventare il marito di Veronica, infatti, il signor Colombo dovrebbe annullare il matrimonio con la mamma di Stefania. Cosa accadrà in quel momento? Qualcuno scoprirà che Ezio non è vedovo e le sue bugie verranno scoperte? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per sapere se la verità verrà a galla.