Il Paradiso delle Signore prosegue la messa in onda su Rai 1 e le anticipazioni si fanno sempre più avvincenti. Tiene alta l'attenzione la storyline di Flora, che ha riaperto le indagini sulla strana dipartita del padre Achille che, tra l'altro, non ha mai conosciuto. La giovane Ravasi infatti è cresciuta in America con la madre, abbandonata ai primi mesi di gravidanza. Nonostante il dolore per questa assenza, Flora ha deciso che andrà a fondo ed è decisa a scoprire che cosa nascondono Adelaide e Umberto. Nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, un dietrofront inaspettato cambierà di nuovo le carte in tavola.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni dicembre 2021

Cosimo ha avuto un ruolo chiave nelle indagini su Achille. Il tenace Bergamini era quasi arrivato alla verità nella scorsa stagione della soap, se non fosse che Umberto è riuscito a intercettare i preziosi documenti di Gallo che lo avrebbero certamente incastrato. Cosimo ha rischiato di mettere a repentaglio anche il suo matrimonio con Gabriella e, in extremis, ha preferito lasciare da parte la sua ostinazione nel mettere con le spalle al muro il commendatore. A cambiare tutto ci ha pensato Flora, che ha riaperto le indagini sulla morte di Achille dopo aver ricevuto proprio da Cosimo importanti informazioni. la contessa ha messo le mani sui telegrammi di Bergamini e ha capito di essere in pericolo.

Sarà così che nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, Umberto e Adelaide metteranno in atto un piano contro Flora, con la speranza che ci caschi e metta da parte la sua ostinazione. Ci riusciranno? A quanto pare, no.

Ludovica mette in guardia Flora

I telespettatori della soap sanno bene quanto Adelaide e Umberto - specie se in coppia - possano essere pericolosi.

E lo sa anche Ludovica che, nelle nuove puntate, metterà in guardia Flora invitandola a lasciar perdere le indagini su Achille. La saggia Brancia teme infatti per l'incolumità della sua nuova amica. In un primo momento, Flora ascolterà i consigli di Ludovica e deciderà di chiudere con questa faccenda. La cosa farà molto piacere ad Adelaide e Umberto, che crederanno di essere al sicuro.

Peccato che tutto potrebbe cambiare in attimo dopo che Flora arriverà in America, la destinazione scelta per le sue vacanze di Natale. Crediamo che arrivi la svolta anche a fronte dell'intervista ad Alessandro Cosentini, nella quale ha svelato che Flora aprirà dei nuovi sconvolgimenti. Inoltre, dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, è ormai certo che le indagini su Ravasi andranno avanti e che si arriverà alla soluzione.

Adelaide rincorsa dalla polizia, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Nei nuovi episodi della soap, Flora saluterà le Veneri con un grazioso regalo e sarà pronta a partire per l'America, dove suo padre ha perso la vita in circostanze misteriose. Ed è proprio qui che la giovane Ravasi potrebbe trovare il tassello mancante e risolvere il giallo di Achille.

Come rendono noto le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore, la polizia si metterà sulle tracce di Adelaide, che sarà costretta a fuggire e lasciare Milano. Noi crediamo però che un personaggio importante come la contessa non lasci la soap; Umberto potrebbe trovare dunque un escamotage per salvare la sua adorata cognata e amante, mettendo al tappeto la povera Flora.