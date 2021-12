Nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole, quello del personaggio di Angela Poggi è un caso molto particolare e merita un approfondimento.

La moglie di Franco Boschi è uno dei personaggi storici di Un posto al sole, tuttavia da diversi mesi si trova relegata nel soggiorno della Terrazza, senza aver nessun coinvolgimento concreto nelle trame. Nel frattempo, le storyline procedono, molti personaggi evolvono, nascono e finiscono amori e rivalità. Tutto scorre regolarmente insomma, eccezion fatta per un particolare: Angela resta sempre una figura di contorno.

Upas: Angela tagliata fuori dalle vicende

Angela Poggi (Claudia Ruffo) si trova in una sorta di limbo dove tutto è fermo ed immutabile. La questione riguarda solo le ultime stagioni dato che, negli anni, a tale personaggio, è successo praticamente di tutto. Angela è stata vittima di violenza, ha lavorato come volontaria in Africa, sua figlia è stata rapita, ed ha avuto una relazione con un serial killer che l'ha sepolta viva. Questo solo per citare alcune delle vicende di cui è stata protagonista.

Ovviamente risulta impossibile parlare di questo personaggio senza citare il suo rapporto con Franco: un amore che ha fatto sognare generazioni di spettatori, diventando simbolo del vero amore nell'immaginario comune dei fan di Upas.

Nonostante questo Angela, da diversi mesi, interagisce con gli altri quasi esclusivamente dal soggiorno della Terrazza, senza entrare mai nel vivo di nessuna vicenda.

Un posto al sole: la turnazione degli attori

E' giusto chiarire che gli attori ciclicamente si avvicendano, a volte prendendosi una pausa o semplicemente apparendo di meno per lasciare spazio ad altri personaggi.

Essere il protagonista di una storyline è un privilegio che viene dosato, per non mostrare sempre gli stessi attori.

Ovviamente ci sono personaggi come Ferri che risultano più presenti di altri, ma il caso di Angela è molto particolare. Lei è sempre presente, ma è diventata una sorta di "grande saggia" e si limita a dispensare consigli restando seduta in soggiorno o avventurandosi, al massimo, in cucina.

La giovane è presente in una veste che forse risulterebbe più adatta a qualcuno come sua madre Giulia.

Sia chiaro, nel frattempo, le trame di Un posto al sole procedono spedite: suo marito, sua figlia sua madre e suo fratello sono stati protagonisti di intense storyline, in cui, però, il suo apporto è sempre stato minimo.

Un posto al sole: il mistero della partenza per Venezia

Risulta difficile capire quando tutto questo abbia avuto inizio. L'ultima storyline in cui Angela è stata protagonista risale al 2018, quando fu rapita Bianca (allora interpretata da Sveva Carleo): è curioso però osservare quello che è avvenuto a febbraio del 2021. Ai tempi venne annunciato che Angela sarebbe dovuta partire per sei mesi per Venezia.

Va detto che Upas tende a rispettare le timeline in modo reale e che, difficilmente, qualcosa viene detto a caso. Quindi risulta probabile che l'idea della produzione, fosse quella di un lungo "arrivederci". In seguito, la stessa produzione aveva dichiarato, che su richiesta di Claudia Ruffo, Angela si sarebbe presa una pausa e questo avrebbe dato agli sceneggiatori anche l'occasione per raccontare nuove storie.

Era un periodo difficile, visto che da poco c'era stato l'addio di Marina, fatto sta che dopo poche settimane Angela tornò, peraltro senza fornire adeguate spiegazioni e continuando a restare ancora nell'anonimato. A questo punto andrebbe fatta una riflessione: se tale personaggio deve restare così solo per far felici i fan, sarebbe forse il caso di farle fare una piccola pausa, in modo da scriverle attorno una storyline degna che la riveda al centro della scena.