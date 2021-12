Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nel corso dei prossimi episodi della fiction ci saranno novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende legate a Stefania, ancora ignara che sua madre è viva ed è Gloria. A tal proposito, le anticipazioni della prima settimana di programmazione di gennaio rivelano che Ezio e zia Ernesta avranno una conversazione privata riguardante la moglie di Colombo e qualcuno spierà i due parenti. Dal momento che in casa, oltre a Stefania e suo padre vivono anche Gemma e Veronica, potrebbe essere la giovane Zanatta ad apprendere la verità sull'identità della mamma della sua sorellastra.

Il Paradiso delle signore: Ezio e zia Ernesta parlano di questioni private

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore tornerà a Milano un volto noto della fiction. Infatti, zia Ernesta farà rientro nel capoluogo lombardo per testimoniare in tribunale, riguardo la "morte" di Gloria. In quell'occasione, la parente di Colombo sarà contraria a dire il falso di fronte al giudice e avrà un confronto con il papà di Stefania. A quel punto, il direttore commerciale della Palmieri e l'anziana parente si scambieranno confidenze e parleranno di questioni private, che non dovrebbero essere ascoltate, ma non andrà così.

Il Paradiso delle signore: qualcuno spia Ezio e zia Ernesta che parlano e potrebbe trattarsi di Gemma

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda nella prima settimana di gennaio rivelano che, purtroppo, le parole di Ezio ed Ernesta non rimarranno lontane da orecchie indiscrete. Infatti, qualcuno spierà i due parenti ma, al momento, non è chiaro chi sarà a sentire le confidenze private che si scambieranno Colombo e la zia.

Dal momento che è ipotizzabile che Ernesta torni a vivere nella casa dove ha abitato precedentemente, è plausibile che la conversazione fra Ezio e l'anziana parente avvenga nell'appartamento milanese dove vivono anche Gemma e sua mamma. Pertanto, la persona che potrebbe spiare la coppia potrebbe essere la sorellastra di Stefania.

Il Paradiso delle signore: l'identità della moglie di Ezio potrebbe essere scoperta da Gemma

A quel punto, la giovane Zanatta potrebbe capire che la moglie di Ezio è Gloria. Cosa farebbe la sorellastra di Stefania se sapesse che la capocommessa è la moglie del suo patrigno? Veronica verrebbe messa al corrente della notizia da sua figlia? Al momento, la compagna di Colombo sa solamente che il suo fidanzato è ancora legalmente sposato, ma ignora che la consorte sia la responsabile delle Veneri. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Stefania verrà a conoscenza dell'identità di sua madre.