Negli episodi de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda in televisione, Ezio sta continuando a mentire a sua figlia Stefania, non rivelandole che sua madre è viva ed è Gloria. Nella giornata di martedì 21 dicembre, Veronica ha parlato con il suo compagno, facendo capire di essere a conoscenza che il signor Colombo non sia vedovo, ma ancora sposato. Anche Gemma, pertanto, potrebbe essere a conoscenza del fatto che il suo patrigno abbia una moglie. Inoltre, la giovane Zanatta per vendicarsi della vicinanza fra l'aspirante giornalista e Marco di Sant'Erasmo potrebbe rivelare alla sorellastra che sua mamma non è morta.

Il Paradiso delle signore: Veronica conosce il segreto di Ezio e potrebbe averlo detto a Gemma

Nell'episodio 72 della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Ezio si è sentito in colpa nei confronti di Veronica. Infatti, nonostante il signor Colombo faccia coppia fissa da diverso tempo con Zanatta, non è potuto convolare a nozze con la fidanzata, essendo ancora sposato con Gloria. La mamma di Gemma è al corrente del fatto che Ezio non sia vedovo, ma non conosce l'identità della moglie e ignora che sia la capocommessa del negozio di moda dove lavora sua figlia. A questo punto, è ipotizzabile che anche Gemma sia a conoscenza del segreto del papà di Stefania e che la madre della sua sorellastra sia ancora viva.

Il Paradiso delle signore: Stefania e Gemma si incontrano in negozio

Infatti, nell'episodio 26 de Il Paradiso delle signore, andato in onda su Rai 1 il 18 ottobre, Gemma è andata a trovare Stefania nel negozio di moda e le due Veneri hanno avuto un confronto. A tal proposito, la giovane Colombo e Zanatta hanno parlato della loro infanzia e di cosa significhi perdere un genitore: la figlia di Veronica ha subito il lutto del padre quando era piccola, mentre l'aspirante giornalista crede di essere orfana di madre da molti anni.

Il Paradiso delle signore: il segreto di Ezio potrebbe essere rivelato a Stefania da Gemma

In quell'occasione, Stefania aveva detto a Gemma di essere molto simile a lei, avendo conosciuto lo stesso tipo di dolore. A quel punto, Gemma aveva replicato infastidita che la sorellastra non poteva comprendere cosa significhi perdere un genitore.

Come mai la figlia di Veronica è sicura che Stefania non possa capirla? Sarà stata messa al corrente del segreto di Ezio? Le due sorellastre, nel corso del tempo, hanno instaurato un legame di amicizia dopo avere superato i primi problemi ma, nelle puntate attualmente in onda su Rai 1, i rapporti fra le due Veneri si stanno incrinando. Infatti, recentemente, Gemma si è invaghita del nipote di Adelaide e ha iniziato una frequentazione con lui. Nel frattempo, Marco ha iniziato a collaborare con Stefania al Paradiso Market. La vicinanza fra Colombo e il nipote della contessa non è stata vista di buon occhio dalla giovane Zanatta. A causa della complicità che si è creata fra l'aspirante giornalista e Marco di Sant'Erasmo, è ipotizzabile che, per vendicarsi, Zanatta possa rivelare Il Segreto di Ezio a Stefania. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la giovane Colombo scoprirà che sua mamma è ancora viva.