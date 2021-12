Il girone d'andata ha dato conferme importanti nel campionato italiano. Su tutte l'Inter, il Milan e la Juventus, che ottengono vittorie importanti rispettivamente contro il Torino, l'Empoli e il Cagliari. Prosegue il momento difficile del Napoli, che ha perso allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia per 1 a 0. Pareggia l'Atalanta contro il Genoa, risultati che permettono alla Juventus di avvicinarsi al quarto posto utile per la qualificazione alla Champions League. Nella 19esima giornata di campionato non ci sono state sviste arbitrali che si sono andata ad aggiungere a quelle maturate nelle precedenti giornate.

Soffermandosi sui presunti errori arbitrali a favore sorprendono le posizioni delle prime in classifica. L'Inter è terza con un bilancio di +2 fra favori e sfavori arbitrali. Sono invece in negativo sia la Juventus che il Milan. I bianconeri secondo tale classifica hanno ricevuti un presunto favore arbitrale contro i due contro. Peggio di loro i rossoneri, che sono ultimi con un bilancio di quattro favori contro i sette sfavori arbitrali. Il Napoli invece è secondo con un bilancio di +2.

La classifica dei presunti errori arbitrali a favore: Inter terza, Juve tredicesima e Milan ultimo

Al primo posto di questa classifica stilata dal sito calciomercato.com spicca la Salernitana, ultima fra l'altro nella classifica reale del campionato.

I campani avrebbero ricevuto tre favori e zero sfavori arbitrali, con un bilancio di +3. Seguono Napoli, Inter e Verona, con +2. Troviamo a +1 Venezia, Empoli, Genoa e Fiorentina. Bilancio in pareggio fra presunti aiuti e sfavori arbitrali Udinese, Atalanta e Sampdoria. Juventus, Sassuolo, Spezia e Lazio sono a -1, Bologna, Cagliari e Torino a -2.

Chiude la classifica il Milan a -3.

La classifica reale del campionato dopo 19 giornate di campionato

L'Inter si conferma anche contro il Torino vincendo per 1 a 0. Primo posto per i nerazzurri a +4 sul Milan, che ha vinto il match contro l'Empoli. Perdono punti invece Napoli e Atalanta, i campani rimangono al terzo posto a 39 punti, seguono i bergamaschi a 38 e la Juventus a 34.

I pareggi di Fiorentina e Roma rispettivamente contro Verona e Sampdoria permettono ai bianconeri di confermarsi al quinto posto a -4 punti dal quarto posto. Per quanto riguarda invece la lotta per la permanenza in Serie A, la vittoria dello Spezia permette ai liguri di confermarsi al quartultimo posto distanziando a cinque punti il Genoa terzultimo. Il Cagliari è attualmente penultimo dopo la sconfitta dell'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. La Salernitana non ha giocato la sua partita contro l'Udinese perché l'Asl Napoli non ha fatto partite i campani per casi di positività di coronavirus riscontrati.