Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli ultimi episodi della fiction andati in onda sul piccolo schermo, Ezio sta continuando a mentire a sua figlia Stefania, non rivelandole che sua mamma è viva ed è Gloria. Prossimamente, però, il segreto riguardo la verità sulla madre della Venere potrebbe essere scoperto e potrebbe essere proprio il signor Colombo a confessare a sua figlia di non essere vedovo e che la capocommessa è sua moglie. Infatti, in una recente puntata, Ezio ha ascoltato una confidenza che sua figlia ha fatto a Gemma e questa cosa, potrebbe averlo turbato, spingendolo a rivelare tutto a Stefania.

Il Paradiso delle signore: Stefania e Gemma si confidano ed Ezio sente tutto

Nella puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda in televisione mercoledì 15 dicembre, Stefania e Gemma erano a casa, intente a fare il presepe. In quell'occasione, Ezio era alle spalle delle Veneri e stava ascoltando le confidenze che si stavano facendo le sorellastre. A tal proposito, la giovane Colombo e la figlia di Veronica stavano parlando della scomparsa dei genitori. Infatti, Zanatta ha perso suo padre quando era piccola, invece l'aspirante giornalista ha creduto di essere orfana di mamma. Nel frattempo, il direttore commerciale della Palmieri si è incupito sentendo le parole di Stefania.

Il Paradiso delle signore: Gemma e Stefania parlano dei genitori morti, Ezio sente le parole di sua figlia

Stefania ha confidato a Gemma qualcosa in più sui suoi sentimenti e sul suo rammarico di non avere più una mamma. In particolar modo, la giovane Colombo ha confidato a Zanatta di avere desiderato di fare il presepe con sua madre.

Infatti, la figlia di Ezio ha affermato: ''A me sarebbe piaciuto avere un momento del genere con mia madre, un presepe, due chiacchiere''. Il papà della commessa de Il Paradiso delle signore ha sentito le parole di sua figlia, restando in silenzio.

Il Paradiso delle signore: il segreto su Gloria potrebbe essere rivelato da Ezio a Stefania

Ezio riuscirà a continuare a vivere la sua vita in modo sereno dopo avere ascoltato le parole di sua figlia? Il signor Colombo preferirà mettere davanti la sua serenità, continuando a vivere la sua storia d'amore con Veronica, mentendo alle persone a lui care? Le parole di Stefania avranno fatto breccia nel cuore di suo papà? A questo punto, sarebbe ipotizzabile che sia proprio Ezio a non volere più mantenere un segreto del genere con sua figlia, decidendo di rivelarle che Gloria è sua mamma. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Stefania riuscirà a sapere che la capocommessa è la madre che credeva morta.