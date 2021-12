Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori. Fra le storie d’amore raccontate nella fiction di Rai 1 c’è quella fra Marcello e Ludovica. Negli ultimi episodi andati in onda sul piccolo schermo, la coppia sta avendo alcune divergenze e la differenza di classe sociale fra i due, sta creando problemi. Barbieri, vedendo le rinunce che sta facendo la sua fidanzata per stargli vicino, potrebbe arrivare a lasciare Brancia, proprio come aveva fatto con Roberta, per proteggerla e consentirle una vita migliore. Inoltre, a quel punto, il barista della Caffetteria potrebbe tornare con la sua ex.

Il Paradiso delle signore: Ludovica potrebbe essere lasciata da Marcello, come successo a Roberta

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Ludovica e Marcello hanno iniziato ad avere dei problemi. Infatti, Brancia non se l'è ancora sentita di presentare in società il compagno e non vuole fare sapere che è fidanzata con un barista. Nell’episodio andato in onda martedì 7 dicembre, Ludovica non è andata alla prima della Scala, perché ha preferito stare a casa con Barbieri. In quell’occasione, il socio di Salvatore ha capito la grande rinuncia che ha fatto la sua fidanzata per amore e potrebbe avere iniziato ad aprire gli occhi sulle difficoltà che il loro rapporto può creare. Marcello, infatti, rendendosi conto del sacrificio fatto da Brancia, potrebbe scegliere di farsi da parte, lasciando libera la sua compagna, come aveva fatto in passato con Roberta, per proteggerla da Mantovano.

Il Paradiso delle signore: la relazione fra Marcello e Ludovica è in bilico

Marcello potrebbe arrivare pertanto a lasciare la compagna, per consentirle di trovare un uomo alla sua altezza. La relazione fra Barbieri e Brancia, inizialmente, era stata ostacolata anche dalla contessa Adelaide, che non vedeva di buon occhio una donna dell’alta società affianco a un barista.

Barbieri potrebbe arrivare a lasciare la sua fidanzata, pur soffrendo, come aveva fatto in passato con Roberta. Il socio di Salvatore, infatti, aveva iniziato loschi affari con il Mantovano, che lo aveva minacciato, dicendogli che avrebbe fatto del male a Pellegrino. Pertanto, il cameriere aveva lasciato la Venere, per salvarle la vita.

L’altruismo di Barbieri potrebbe emergere anche nella relazione con Brancia e il barista potrebbe arrivare a lasciare la fidanzata.

Il Paradiso delle signore: Roberta potrebbe tornare da Marcello dopo la fine della storia con Ludovica

Inoltre, in una recente intervista, Federica De Benedittis, interprete di Roberta Pellegrino, ha parlato anche de Il Paradiso delle signore. L’attrice ha lasciato uno spiraglio aperto ad un suo ipotetico ritorno sul set, rivelando che non si sa mai quello che accade nella fiction di Rai 1. Marcello lascerà Ludovica? Roberta tornerà nel cast? Non resta che attendere le prossime puntate, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della soap.