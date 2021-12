Cosa sta tramando Marco ne Il Paradiso delle Signore 6? Nella puntata di oggi 8 dicembre 2021, il giovane nipote della contessa Adelaide ha avuto un confronto non certo all'acqua di rose con Stefania. Entrambi lavorano alla redazione del Paradiso Market e nessuno dei due è disposto a farsi mettere i piedi in testa. Gemma è sempre più presa da Marco e non è riuscita a dire di no al suo invito per la grande serata alla Scala di Milano. Eppure, qualcosa non quadra.

Il Paradiso delle Signore 6, Stefania preoccupata per Gemma

All'interno della redazione de Il Paradiso Market Marco ha un dialogo con Stefania.

La giovane Colombo gli parla di una giovane giornalista, con idee molto diverse dalle sue. Lei vuole fare del giornalismo serio, umano, non certo speculare sulla povera gente.

Marco non le manda a dire e fa capire a Stefania di non essere disposto a cedere. Si pone in una posizione superiore, come se fosse lei a dover imparare il mestiere. Ma la giovane Colombo non si fa mettere i piedi in testa e lo rimette al suo posto. Un atteggiamento che sorprende il bel nipote della contessa, zittito dalla sua nuova collaboratrice.

Marco vuole Stefania? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Dopo quell'acceso confronto, Marco e Stefania raggiungono Gemma, impegnata ad addobbare il grande albero di Natale del grande magazzino.

Non è sfuggito alla nostra attenzione lo sguardo di sfida che ha lanciato Sant'Erasmo a Stefania, proprio in presenza di Gemma.

Marco non perde tempo e invita Gemma alla serata alla Scala. Lei, dopo qualche titubanza, accetta. Non ammette però ritardi, non le piace aspettare. Stefania se ne va, visibilmente infastidita.

Ma è proprio sicuro che Marco sia interessato alla tenace Zanatta?

Forse, il carattere di Stefania e la sua bellezza l'hanno attratto più di quanto voglia ammettere. E, vista la natura non proprio limpida di Marco, potrebbe avere in mente un piano.

La nostra ipotesi è che in realtà Marco voglia arrivare a Stefania e che stia usando Gemma per farla ingelosire. Se così fosse, per la povera Zanatta sarebbe un boccone amaro da digerire, specie ora che ha trovato la giusta complicità con la sorellastra.

Stefania potrebbe scoprire la verità su Gloria

Con tutta probabilità, cambieranno anche le dinamiche a casa Colombo. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, pare che Ezio ripensi alla sua storia con Gloria, come già accaduto di fatto nell'episodio di oggi, quando incontrando la bella Moreau, ha avuto un momento di malinconia.

Se Ezio capisse di amare ancora Gloria, dovrebbe chiarire la situazione anche con Stefania, rivelandole che Gloria è sua madre, quella madre che sino a ora lei crede essere passata a miglior vita. In ogni caso, tutto sarà presto destinato a cambiare.