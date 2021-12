Saranno tantissime le novità che attenderanno i telespettatori della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda agli inizi del 2022, rivelano che la famiglia Colombo trascorrerà un periodo difficile. Il rapporto tra Ezio e Veronica entrerà in crisi e la causa potrebbe proprio essere Gloria Moreau, l'ex moglie di Ezio. Dopo aver incontrato la capo commessa del Paradiso, Ezio è riuscito a instaurare un rapporto pacifico con la donna, per il bene della loro figlia Stefania. Puntata dopo puntata, il direttore della Ditta Palmieri potrebbe accorgersi di nutrire ancora dei sentimenti per l'ex moglie e quindi comportarsi diversamente con Veronica, dando inizio a una vera e propria crisi di coppia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio e Gloria tornano a Milano per Stefania

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore non smette di entusiasmare tutti i suoi fan. Un nuovo anno è alle porte e con esso anche tantissime novità per la soap daily di Rai1. Le anticipazioni dei nuovi episodi, che andranno in onda sui teleschermi, rivelano che l'attenzione sarà focalizzata sulla famiglia Colombo. Da poco arrivato a Milano insieme alla sua nuova famiglia, Ezio Colombo sarà intenzionato a costruire una nuovo nucleo, insieme alla compagna Veronica, la figliastra Gemma e la sua primogenita Stefania. Nel capoluogo lombardo però, il direttore della ditta Palmieri ha ritrovato l'ex moglie Gloria.

La capo commessa del grande magazzino è tornata in Italia per riconciliarsi con la figlia Stefania, al momento ignara che sia sua madre. Nonostante il loro incontro burrascoso, il rapporto tra i due coniugi si sta facendo sempre più pacifico. Entrambi approfittano dei volanti incontri al Paradiso per parlare di loro figlia e delle sue splendide doti giornalistiche.

Il Paradiso 6, crisi tra Veronica e Ezio Colombo

Come visto nelle puntate attualmente in onda, il desiderio di Ezio si sta quasi avverando. La giovane commessa ha infatti deciso di lasciare l'abitazione dove viveva con le sue colleghe, per trasferirsi a casa del padre. Nei prossimi episodi però, a turbare il direttore della Ditta Palmieri sarà l'ombra di Gloria che piomberà sul suo futuro, intenzionato a rimanere accanto alla sua compagna Veronica.

Stando alle anticipazioni da poco diffuse, sembrerebbe che si creerà un triangolo sentimentale tra Ezio, Gloria e la Zanatta. Il padre di Stefania potrebbe far chiarezza sui suoi sentimenti e capire essere ancora innamorato della Moreau. Tuttavia la sua relazione con Veronica potrebbe inaspettatamente entrare in crisi, lasciando spazio al ricongiungimento della "vecchia" famiglia Colombo.