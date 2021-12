Il Paradiso delle signore è nel pieno della sesta stagione televisiva e nelle ultime puntate in onda su Rai 1 iniziano i primi screzi tra Marcello e Ludovica. In molti pensano al ritorno di Roberta, la ex fidanzata del barista, e in una recente intervista, l'attrice che la interpreta, Federica De Benedittis, non ha escluso che il suo personaggio possa riaffacciarsi nella soap italiana.

Roberta e la sua partenza a Bologna dopo il tradimento di Marcello al Paradiso delle signore

La coppia formata da Marcello e Roberta aveva fatto sognare molti fan de Il Paradiso delle Signore e dopo un corteggiamento serrato, il bel barista era riuscito a conquistare la studentessa.

Sembravano la coppia perfetta, belli e innamorati, ma il destino ha giocato uno scherzo crudele e li ha separati a causa del Mantovano, un balordo che ricattava Marcello. Barbieri, pur di non rischiare di rovinare la vita alla sua fidanzata, ha inscenato un tradimento con Ludovica e si è fatto lasciare da Roberta che a Bologna ha ritrovato la sua serenità.

Federica De Benedittis non esclude un ritorno del suo personaggio

Federica De Benedettis, alias Roberta, ha lasciato definitivamente il set con la partenza del suo personaggio, ma qualche giorno fa, in occasione della vittoria della quarta edizione di #afiancodelcoraggio con il cortometraggio "Il cane Yago", l'attrice ha rilasciato un'intervista a Superguidatv.

Con Giulio Corso - Antonio ne Il Paradiso delle signore e suo compagno nella vita - Federica De Benedittis ha raccontato la sua esperienza nell'ultimo progetto in cui il regista desiderava due attori legati anche sentimentalmente.

La crisi tra Marcello e Ludovica al Paradiso delle signore

Alla domanda su un possibile ritorno al Paradiso delle signore, Federica De Benedittis ha risposto: "Non si sa mai cosa accade al Paradiso delle signore, non è escluso nulla".

Nel frattempo, nelle puntate della soap in onda in questi giorni su Rai 1, tra Marcello e Ludovica la storia non procede più serenamente come i primi tempi e le differenze sociali inizieranno a pesare e questo potrebbe portare a una crisi di coppia. In un'intervista di qualche mese fa, Pietro Masotti aveva anticipato a Blasting News che il suo personaggio, dopo la rottura definitiva con Roberta, avrebbe raggiunto Bologna in cerca di risposte.

Potrebbe quindi accadere ancora di tutto e quell'amore lasciato a metà potrebbe trovare un modo per ricomporsi. Per il momento, le anticipazioni ufficiali parlano solo di alcune difficoltà tra Barbieri e la signorina Brancia che si troveranno ad affrontare le difficoltà pratiche dell'amore di due giovani degli anni Sessanta provenienti da mondi totalmente diversi.