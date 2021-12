Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Fra i personaggi storici del cast della fiction c'è Vittorio, direttore del negozio di moda milanese. Dopo avere terminato il suo matrimonio con Marta ed essere rimasto solo per qualche mese, il cognato di Beatrice ha chiuso con il passato e sarebbe pronto a voltare pagina. Infatti, durante un momento di confidenze con Roberto Landi, Conti ha rivelato di essere un uomo risolto e di non avere nessun risentimento riguardo alla fine delle nozze. A questo punto, avendo chiuso definitivamente con Guarnieri, Vittorio potrebbe essere pronto per un nuovo amore.

Il Paradiso delle signore: Marta è solo un ricordo per Vittorio

La quinta stagione de Il Paradiso delle signore è terminata con la partenza di Marta e la fine del suo matrimonio con Vittorio. Dopo avere trascorso mesi di nostalgia ripensando a sua moglie lontana, Conti sarebbe pronto per un nuovo inizio. Infatti, nell'episodio 73 andato in onda mercoledì 22 dicembre, il direttore dell'atelier si è lasciato andare a confidenze con Roberto. A tal proposito, durante una serata in compagnia, lo zio di Serena ha informato Landi di avere scelto di donare alla riffa di beneficenza il giradischi che usava con sua moglie. A quel punto, il collaboratore di Conti ha chiesto al suo amico se avesse un risentimento nei confronti della ex, ma Vittorio ha fatto capire di avere chiuso con il passato.

Il Paradiso delle signore: il matrimonio con Marta è finito e Vittorio è un uomo risolto

Nel corso della puntata 73 de Il Paradiso delle signore, Vittorio ha parlato a cuore aperto con il suo amico storico. In quell'occasione, Conti ha informato Landi di avere telefonato a Marta e di averle detto di volere donare alla riffa il loro giradischi.

Il direttore del negozio ha aggiunto dettagli, rivelando: ''Non ho più sentito quel vuoto che ogni tanto sentivo durante le telefonate, solo pace''. Le parole di Vittorio hanno lasciato intendere di avere chiuso con il passato ed è ipotizzabile, pertanto, che sia pronto a voltare pagina.

Il Paradiso delle signore: dopo la fine del suo matrimonio, Vittorio potrebbe avere un nuovo amore

Sarebbe quindi il momento giusto per Vittorio, di vivere una nuova storia d'amore. Infatti, Roberto ha chiesto a Conti se il processo di separazione da sua moglie fosse concluso definitivamente. A quel punto, il direttore de Il Paradiso delle signore ha detto di non avere nessun risentimento o rancore nei confronti di Marta. Vittorio vivrà quindi un nuovo amore prossimamente? Al momento sono circolati soltanto rumor in merito alla possibilità che Conti si leghi ad un'altra donna. Non resta che attendere il 2022 per scoprire se ci saranno novità nella vita sentimentale di Vittorio.