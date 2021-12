Le nuove puntate 2022 de Il Paradiso delle Signore tornano su Rai 1 il 3 gennaio, e le anticipazioni degli episodi in prima visione assoluta sono imperdibili. Tanti i nodi che verranno al pettine, così come altrettanti segreti ancora sepolti sotto un mare di silenzi.

Al centro della scena ci sarà l'imminente matrimonio di Ezio e Veronica. A complicare l'iter burocratico per concretizzare le loro promesse ci penserà zia Ernesta, che rientrerà a Milano per incontrare Gloria. Pare che Ernesta non veda di buon occhio questa unione e che si prodighi per salvaguardare la felicità della povera Moreau, decisamente a pezzi.

Il ruolo della zia è essenziale, solo la sua testimonianza può rendere valido il certificato della presunta morte di Gloria. Ezio avrà un dialogo molto importante con lei ma qualcuno li sentirà parlare, con il rischio che la verità sull'identità di Moreau venga alla luce.

Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 2022: Gloria apre il suo cuore a zia Ernesta

Si apre con il botto la nuova settimana di programmazione della soap Il Paradiso delle signore. A Milano torna zia Ernesta che mancava da un po'. Gloria le racconta degli ultimi avvenimenti e della decisione di Ezio e Veronica di sposarsi. Per lei è come morire, tutti i suoi sogni si sono infranti nel giro di un attimo.

Zia Ernesta è indispensabile perché Ezio possa sposare Veronica: senza la sua firma, non può essere validato il certificato di morte di Gloria.

Dato che la questione è molto delicata, il signor Colombo ne viene messo al corrente proprio dalla sua ex moglie.

Ezio avrà modo di parlare con zia Ernesta, ma qualcuno li spia: chi sarà?

Stefania potrebbe scoprire che Gloria è sua mamma

Dunque, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alle puntate dal 3 al 7 gennaio 2022 rivelano che qualcuno spierà la conversazione di Ezio e zia Ernesta.

La persona in questione potrebbe essere Stefania o, in alternativa, anche una delle Veneri. In entrambi i casi, emergerebbe inesorabile la verità sull'identità di Moreau.

Stefania scoprirà così che Gloria è sua madre? Prima o poi la verità verrà a galla e non si esclude che il grande segreto della tormentata Moreau possa venire alla luce nella prima settimana di programmazione della soap di gennaio.

Veronica lascia Ezio? Le anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La persona che spia Ezio e zia Ernesta verrà a scoprire una verità scottante. Non ci saranno conseguenze solo per Stefania, ma anche per Veronica. Se Zanatta venisse a sapere chi è davvero Gloria potrebbe lasciare Ezio, e non solo per l'impossibilità di sposarlo. La consapevolezza improvvisa di aver vissuto nella menzogna sarebbe troppo penosa da sopportare.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, vedremo anche i primi screzi tra Veronica e Gemma. La giovane continuerà a non voler parlare di Marco, ma il suo atteggiamento farà indispettire la madre. Insomma, caos e aria tesa a casa Colombo, siamo ansiosi di sapere come e quando arriverà la verità sull'identità di Gloria e quali saranno le conseguenze. Tranquilli, manca davvero poco.