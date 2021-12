Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 3 gennaio 2022 in prima visione assoluta, si preannunciano dense di sorprese. I riflettori su questa seconda parte della stagione saranno ben puntati sulle vicende di Flora Ravasi e sulle indagini legate alla morte del padre Achille. Ci sarà spazio anche per Vittorio Conti e le novità legate alla sfera sentimentale.

La scelta di Flora su Umberto e Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 6 previsti nel 2022 in tv, rivelano che Flora continuerà ad essere al centro dell'attenzione per le indagini che sta cercando di portare avanti legate alla morte del padre.

Come spiegato dall'attrice stessa in una recente intervista al settimanale Telepiù, Flora pur essendo consapevole di non aver mai avuto un "padre modello", in queste nuove puntate della soap comincerà ad avere dei dubbi.

Il pubblico avrà modo di rivederla sorridente ma al tempo stesso anche corrucciata, anche se la giovane stilista scelta da Vittorio Conti per Il Paradiso delle signore cambierà idea sul conto dei Guarnieri.

L'attrice di Flora, infatti, ha anticipato che nelle nuove puntate del 2022, la donna riuscirà a perdonare Adelaide ma anche Umberto.

Ecco le novità de Il Paradiso 6 su Flora e Vittorio

"Non riesce più a odiare i Guarnieri", ha ammesso l'attrice di Flora aggiungendo che quasi si sentirà in colpa per aver pensato male della contessa e Umberto, considerandoli in un primo momento responsabili della morte di Achille.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per il 2022 su Rai 1, rivelano che ci saranno diverse novità legate anche a Vittorio Conti.

Dopo un periodo decisamente turbolento, dettato in primis dall'addio di Marta che ha scelto di trasferirsi in America e di iniziare un nuovo percorso, Conti si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuovo amore per Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022

Vittorio, nel corso di queste nuove puntate della soap opera previste nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, riuscirà finalmente a voltare pagina e a trovare finalmente un nuovo amore, così come ha svelato lo stesso Alessandro Tersigni.

Una nuova donna farà breccia nel cuore del proprietario del grande magazzino e riuscirà finalmente a fargli ritrovare il sorriso. Ma chi sarà questa donna che conquisterà il cuore di Vittorio?

Non si esclude che, dopo l'avvicinamento "sospetto" di questi mesi, possa trattarsi di Tina Amato così come non si esclude che dopo il periodo delle feste passato in compagnia con la cognata Beatrice, Conti possa ritrovare la felicità al fianco della donna dell'ormai defunto fratello.