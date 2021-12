Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli ultimi episodi della fiction stanno tenendo banco le vicende legate al matrimonio di Ezio e Gloria. Infatti, la coppia era sposata e dalla loro unione è nata Stefania, ancora ignara del fatto che sua mamma sia la capo commessa. Il signor Colombo, dopo essere venuto a conoscenza delle motivazioni per le quali sua moglie ha abbandonato il tetto coniugale, lasciandolo da solo con sua figlia, ha dubitato dei sentimenti della donna, ritenendo che non l'avesse amato realmente, a differenza di Veronica.

Il Paradiso delle signore: Gloria ha abbandonato Ezio e Stefania

Negli ultimi episodi della quinta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria ha rivelato il suo passato ad Armando. Durante la chiacchierata con il suo collega, la capo commessa ha spiegato al suo amico che aveva abbandonato Ezio e Stefania per proteggerli. Infatti, Moreau, in passato, era un'ostetrica e, durante un parto, aveva scelto di salvare la mamma, anziché il bambino e, pertanto, era stata accusata di praticare l'aborto. Per non essere incriminata e non fare scontare il peso del reato commesso anche ai suoi cari, aveva preferito lasciare il tetto coniugale. Ezio non ha sopportato il fatto di essere lasciato di punto in bianco da sua moglie e, pur sapendo che la consorte non era deceduta, ha fatto credere a sua figlia che sua madre fosse morta.

Il Paradiso delle signore: Veronica ama Ezio, a differenza di Gloria

Rimasto solo per qualche anno, il signor Colombo si è rifatto una vita con Veronica. Ezio ha dimenticato Gloria? Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, i genitori di Stefania hanno avuto modo di incontrarsi e scambiare due chiacchiere in diverse occasioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In una di queste, il direttore commerciale della Palmieri ha informato Gloria di avere intenzione di sposare Veronica. A quel punto, Ezio ha precisato alla capocommessa che la sua fidanzata lo ama davvero, a differenza sua.

Il Paradiso delle signore: secondo Ezio, Gloria non lo amava davvero, ma potrebbe cambiare idea

Nella puntata 73 de Il Paradiso delle signore, Ezio ha raccontato a Gloria qualcosa in più sul suo rapporto con Veronica, ma è riuscito anche a farle capire come si è sentito quando è stato abbandonato anni prima da lei.

A tal proposito, Colombo ha affermato: ''Lei è disposta a stare al mio fianco anche senza nessun vincolo, lei mi ama davvero, non mi lascerebbe mai''. Il papà di Stefania, quindi, crede di essere stato lasciato da Gloria perché sua moglie non lo amava? E se Ezio scoprisse che la capo commessa non ha mai voltato pagina perché è ancora innamorata di suo marito? Cosa farebbe a quel punto Colombo? Inoltre, dopo avere rivelato i suoi pensieri a Gloria, il direttore commerciale della Palmieri ha avuto un avvicinamento verso sua moglie, prendendole la mano. Ci sarà un ritorno di fiamma? Non resta che attendere le prossime puntate della fiction di Rai 1 per vedere se per i genitori di Stefania ci sarà il lieto fine.