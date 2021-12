Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 da lunedì 3 gennaio 2022 con le puntate in prima visione assoluta, come sempre alle 15:55 dal lunedì al venerdì e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Negli episodi inediti non mancheranno i colpi di scena e, in primis, a casa Colombo.

Stefania e Gemma sono molto felici per il matrimonio di Ezio e Veronica, ormai la loro è una famiglia allargata nella quale regna la serenità. Ezio però non sembra così convinto di convolare a nozze, e lo abbiamo notato da quegli sguardi che dicevano tutto rivolti a Gloria.

C'è un ostacolo che impedisce al signor Colombo di sposare Veronica: il certificato di presunta morte di sua moglie. E, perché il documento sia valido, occorre la testimonianza e la firma di zia Ernesta, un personaggio chiave pronto a cambiare tutte le dinamiche.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate 2022: torna zia Ernesta

Nei nuovi episodi che andranno in onda su Rai 1 a partire dal 3 gennaio, zia Ernesta rientrerà a Milano per la delicata questione del certificato che dovrebbe testimoniare la presunta morte di Gloria. La povera Moreau sarà distrutta al solo pensiero di star per perdere tutto: il marito che ancora ama e la possibilità di dire a Stefania che è sua madre. Ora il suo posto è stato occupato da Veronica, e ciò che le fa più male è il fatto che Ezio ne sia così innamorato.

Eppure sembrava essersi aperto uno spiraglio quando Ezio, annusando quel profumo familiare di Sandalo, si era immerso nei ricordi d'amore così tanto lontani con Gloria.

Come svelano le anticipazioni delle puntate di gennaio de Il Paradiso delle signore, zia Ernesta tornerà a Milano per dare il suo fondamentale contributo all'effettiva validazione del certificato che tanto occorre ad Ezio e Veronica per potersi sposare.

Qualcosa però andrà storto.

Chi spia Ernesta ed Ezio? Il segreto di Gloria sta per venire a galla

La zia ed Ezio avranno modo di incontrarsi per parlare del documento e qualcuno li spierà da molto, troppo vicino. Chi sarà? E così, inesorabilmente, il segreto di Gloria verrà messo a rischio. Siamo certi che tra non molto Stefania verrà a sapere di essere la figlia di colei che crede essere una carissima amica, ma alla quale si è legata con una connessione oltre ogni logica: Gloria Moreau.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Stefania si confiderà con zia Ernesta, non nascondendo la sua grande sofferenza per la mancanza di una madre che crede morta.

Ernesta di fronte a tutto questo dolore e alla disperazione di Gloria resterà impassibile? Ricordiamo che senza la sua firma il documento della presunta morte di Moreau non ha alcuna validità: un suo coraggioso gesto potrebbe mandare a monte le nozze di Ezio e Veronica e dare così una speranza a quella famiglia che è stata costretta a separarsi tanti anni fa.