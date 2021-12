C'era molta attesa, tra i fan di Un posto al sole, per i rientri di Viola, Otello ed Eugenio. Sul magistrato non c'erano molte aspettative in merito ad una sua permanenza nella soap, ma i fan hanno sperato fino all'ultimo a che gli altri due restassero, in pianta stabile, a Palazzo Palladini. Quello che sembrava un ritorno nel cast si è palesato, però, come un semplice regalo che gli sceneggiatori hanno voluto fare agli spettatori in occasione del Natale. Ma come sono andate queste puntate? Viola e Otello davvero non compariranno più?

Un posto al sole, un ritorno deludente

Ilenia Lazzarin ha negato fino all’ultimo che sarebbe rientrata ad Un posto al sole, nonostante un video con Patrizio Rispo e la sua partecipazione ai festeggiamenti per i venticinque anni della soap, indicassero tutt’altro. Va detto che l’attrice ha sempre mostrato il desiderio di tornare nella soap e c’erano grandi aspettative in merito al suo rientro, che purtroppo, però, sono state disattese. L’attrice è apparsa solo in due episodi, in quello del 22 dicembre per provare a convincere Patrizio a rientrare a casa la sera della vigilia di Natale, e la seconda volta il 24 per partecipare al cenone.

Un posto al sole, il futuro di Viola nella soap

È triste ammetterlo ma, nonostante l’impegno di Ilenia Lazzarin, il ritorno di Viola ad Un posto al sole non è stato minimamente incisivo ai fini della trama.

Va anche aggiunto che è sembrato chiaro sin da subito che la sua presenza sia servita solo a fare da cornice alla riappacificazione tra Raffaele e suo figlio, oltre che a mostrare agli spettatori un quadretto familiare sereno in occasione del Natale. Sicuramente un bel regalo ai fan, ma resta un po’ di delusione per quella che è sembrata un’occasione sprecata.

Fino all’ultimo c’era la speranza che questo ingresso facesse da apripista a nuove avventure, ma a parte il brindisi di Raf non è accaduto nulla, a conferma che, almeno per ora, non ci sarà spazio per Viola nelle nuove puntate.

Un posto al sole, una rimpatriata per Otello

Per quanto riguarda Otello (Lucio Allocca) va fatto un discorso diverso, sebbene la sua presenza nelle puntate natalizie sia risultata, per certi versi, simile a quella di Viola.

Quando è apparso già si conosceva il destino del simpatico vigile Testa. Otello, infatti, doveva apparire solo per pochi episodi per fare un piccolo regalo ai fan. Per quanto non abbia spostato il corso delle trame, il vigile ha avuto almeno il merito di interagire con più personaggi, portando una ventata di allegria e alleggerendo l’addio di Michele.

In conclusione, va sottolineato che i rientri di Viola e Otello si sono limitati ad essere una semplice rimpatriata "guest". Un vero peccato, dal momento che, nei pochi momenti in cui sono apparsi si è percepito il carisma dei personaggi e l’affiatamento con i colleghi storici. Non resta che sperare che in futuro possano riavere più spazio.