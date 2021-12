Continuano le vicende de Il Paradiso delle Signore, la soap più seguita dal pubblico italiano, in onda regolarmente dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Alcune indiscrezioni rivelano che Giuseppe è stato ingannato da Petra e Girolamo per estorcergli del denaro: all'Amato era stata consegnata una fotografia che ritrae un bambino appena nato, ma il fanciullo potrebbe non essere il suo. Petra e Girolamo avrebbero architettato un piano su misura per estorcere denaro a Giuseppe sulla base di una menzogna.

Il Paradiso delle Signore: la fotografia del figlio di Giuseppe e Petra potrebbe essere falsa

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, Giuseppe si è trovato al centro di una difficile questione da gestire: Petra, l'amante che ha avuto in Germania, ha inviato al signor Amato delle fotografie che ritraggono il bambino che hanno avuto insieme. L'amante ha minacciato Giuseppe di raccontare l'intera verità alla famiglia qualora l'uomo non avesse mandato sufficiente denaro per il mantenimento di suo figlio. Allo stesso tempo, Girolamo si è avvicinato a Giuseppe per organizzare un commercio di abiti falsi in cui coinvolgere il Paradiso.

Agnese, intanto, dopo aver notato delle incongruenze sul libretto dei risparmi, indaga sulla faccenda e scopre la foto del figlio nato da Giuseppe e Petra; il marito si ritrova con le spalle al muro: raccontare la verità a Salvatore e Tina o andarsene di casa.

L'uomo non ha scelta e prende il primo volo per la Germania.

La questione potrebbe tuttavia nascondere una seconda verità: Giuseppe è stato ingannato da Petra e Girolamo e se così fosse potrebbe presto tornare a Milano.

Amato, infatti, si rende subito conto di alcune stranezze che mettono in dubbio la verità raccontata da Petra: Giuseppe non è mai stato messo al corrente della gravidanza dell'amante e la notizia è giunta solo in un secondo momento, quando la donna gli ha chiesto del denaro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sembra essere plausibile che Petra abbia mentito per trovare un modo di arricchirsi incastrando il padre di Tina e Salvatore.

Giuseppe, inoltre, non ha mai visto il neonato dal vivo e l'unico modo di scoprire la verità è proprio andare in Germania per vederla con i propri occhi.

Giuseppe ha agito in buona fede: parla l'attore Nicola Riganese

La possibilità che Giuseppe possa essere stato ingannato è sempre più vicina alla realtà: Nicola Riganese, l'attore che veste i panni del capofamiglia Amato, ha rivelato che le intenzioni del suo personaggio sono quelle di uscire pulito agli occhi di Tina e Salvatore. Giuseppe avrebbe quindi agito in buona fede, partendo in prima persona alla scoperta della verità. Una volta raggiunta la Germania, l'uomo scopre che Petra non convive affatto con un bambino e, preso coscienza della menzogna, è pronto a tornare dalla sua vera famiglia per raccontare nei minimi dettagli l'intera situazione.

Il figlio avuto con l'amante in Germania non esiste e questa scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Amato: Tina e Salvatore saranno disposti ad accoglierlo ora che Agnese ha svelato il suo segreto? E come reagirà la signora Amato non appena riceverà la nuova notizia? Continuerà la relazione con Armando Ferraris o deciderà di dare un'altra opportunità al suo matrimonio?