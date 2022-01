C'era grande attesa per la prima puntata di Doc Nelle Tue Mani 2 con Luca Argentero. Gli ascolti registrati su Rai 1 sono stati da record: ben 7 milioni di spettatori e il 30.4% di share. La seconda stagione che racconta il difficile percorso del dottor Andrea Fanti si è aperta con una morte inaspettata, quella del medico Lorenzo Lazzarini, evento che non è stato affatto preso bene dal pubblico. Ma non solo: moltissimi fan, al termine della puntata, si sono riversati sui social per criticare la modalità piuttosto cruda con la quale è stata trattata la pandemia.

Doc nelle tue mani 2, la morte di Lorenzo scuote il pubblico Rai

Non è certo partita all'acqua di rose la prima puntata della seconda stagione di Doc Nelle Tue Mani, ma Luca Argentero, protagonista assoluto nelle vesti del dottor Andrea Fanti, lo aveva anticipato anzitempo. Le nuove puntate si concentrano sulla pandemia, soprattutto sui suoi effetti devastanti sul personale medico, stremato da questa piaga che ha messo in ginocchio il mondo.

Il Covid è raccontato senza sconti, dall'interno dei reparti, dagli occhi disperati dei medici che vedono i pazienti morire senza nemmeno la possibilità di salutare i loro cari. Ma è quello che è accaduto e che sta ancora succedendo, anche se non ai livelli tragici di due anni fa.

La nuova stagione di Doc Nelle Tue Mani racconta proprio quel periodo e lo fa con sincerità. Una scelta che non è piaciuta a grande parte del pubblico, nonostante il boom di ascolti.

A dare il colpo di grazia è stata la morte di un personaggio molto amato, il dottor Lazzarin interpretato da Gianmarco Saurino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bufera social per la prima puntata di Doc 2

Sui social è scoppiata la polemica. Se una parte del pubblico si è dimostrata entusiasta per come la Rai ha deciso di raccontare senza sconti la pandemia, un'altra non ha gradito scene piuttosto crude. Un fan scrive: ''Non voglio più vedere tv che ci affligge con la pandemia, basta...

violenza psicologica''.

E poi ancora: ''Ieri una puntata angosciante, ancora in piena emergenza vedere certe scene fa male, per non parlare della pessima scelta della morte di Lorenzo''.

Tuttavia, la morte del coraggioso dottore è stato anche un modo per rendere omaggio ai tanti medici e ai tanti operatori sanitari che hanno fatto fino all'ultimo minuto il proprio lavoro e sono scomparsi, colpiti dal virus, durante la pandemia.

A proposito della morte di Lorenzo, Luca Argentero ha pubblicato un tweet che sta sollevando molte domande. E, critiche o meno, la seconda stagione di Doc Nelle Tue Mani è partita registrando il record di ascolti, segno che comunque il pubblico continua ad apprezzare i suoi gioiellini.