L'attesa è finita, Doc - Nelle Tue mani 2 con Luca Argentero arriva su Raiuno giovedì 13 gennaio 2022 alle 21:25 circa con la prima puntata, composta come di consueto da due episodi. La scorsa stagione ha registrato ascolti record, con una media di 7 milioni di telespettatori a puntata. Un successo che senza dubbio si ripeterà anche quest'anno, viste le premesse. Luca Argentero, nel ruolo di Andrea Fanti, verrà affiancato da diverse new entry che cambieranno molto le trame, rendendole ancora più avvincenti. Tra i nuovi arrivi, quello di Giusy Buscemi con un ruolo chiave.

Giovedì 13 gennaio la prima puntata della seconda stagione di Doc - Nelle Tue mani

Luca Argentero, in una sua intervista a Nuovo Tv, ha raccontato come sarà la seconda stagione dell'amatissima serie TV che lo vede protagonista nei panni del dottor Fanti, che ha perso la memoria degli ultimi 12 anni di vita a causa di un incidente.

Nelle nuove puntate si parlerà delle conseguenze della pandemia, che ha messo in ginocchio il mondo intero. Lo stesso Argentero non ha fatto mistero di aver passato momenti molto difficili ma che, in questi due anni, è stato estremamente felice per la nascita della sua bimba Nina Speranza e per il matrimonio con Cristina.

Le anticipazioni della nuova stagione di Doc - Nelle Tue mani raccontano che l'intero reparto sarà alle prese con il difficile ritorno alla normalità.

Il personale medico avrà bisogno di assistenza psicologica per il trauma che hanno vissuto e proprio per questo verrà assunta una psicologa specializzata in disturbi post traumatici da stress e in disturbi da attacchi di panico.

Giusy Buscemi al fianco di Luca Argentero

La psicologa che arriverà all'ospedale è interpretata da Giusy Buscemi.

Argentero ha anticipato: ''Come me ci sarà Giusy Buscemi e in queste nuove otto puntate ci concentreremo sulle conseguenze, anche molto pesanti, che il Covid può lasciare nel lungo periodo''.

La nuova psicologa aiuterà dunque il personale e intreccerà nuove relazioni con diversi personaggi. Ci saranno anche altre new entry determinanti, tra le quali quelli di un'infettivologa e di un medico internista.

Le anticipazioni di Doc - Nelle Tue mani del 13 gennaio

Cresce l'attesa per la prima puntata della nuova stagione in onda giovedì 13 gennaio 2022 su Raiuno, composta da due episodi. Le anticipazioni svelano che in ospedale arriverà un primario che darà del filo da torcere ad Andrea Fanti, volendo smantellare il reparto dall'interno.

Lo staff nel quale lavora Fanti sembrerà sul punto di disgregarsi ma tutto cambierà dopo che il nuovo Coronavirus inizierà a mietere le prime vittime e spaventare il mondo intero.