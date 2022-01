Decisiva la puntata de Il Paradiso delle signore del 13 gennaio andata in onda su Rai 1 e che può essere rivista in replica su RaiPlay. Tina si è operata e l'intervento è andato a buon fine, con grande gioia di Agnese, Salvatore e Vittorio. Finalmente la giovane Amato può tornare a cantare. Intanto Irene si è messa alla ricerca di una nuova coinquilina, ma con scarsi risultati. Gemma è venuta a sapere che Marco l'ha proposta come sostituta della cavallerizza che si è infortunata al Circolo e dopo qualche titubanza ha accettato di provare a superare i traumi del passato.

Ludovica, invece, ha ricevuto una bellissima sorpresa da Flavia dopo che Marcello è andato a villa Bergamini per un chiarimento. Brancia ha dato il suo benestare alla figlia per la sua relazione con Barbieri, ma si tratta di un vile inganno. La telefonata che Flavia ha fatto mentre Ludovica era in cucina a preparare la cena fa intuire che ben presto la situazione precipiterà.

Flavia contro Ludovica e Marcello ne Il Paradiso delle signore 6

Marcello, ascoltando i consigli di Armando, si è recato a villa Bergamini per parlare con Flavia e dimostrarle di fare sul serio con la figlia.

La signora Brancia, dopo aver congedato Barbieri con un certo disprezzo, ha chiamato la figlia perché aveva qualcosa di importante da dirle.

Ebbene, accetterà la sua storia d'amore con Marcello.

Ludovica, con le lacrime agli occhi per la felicità, ha abbracciato la madre: ''Vedrai, con il tempo imparerai a conoscerlo. Bisogna festeggiare, vado a preparare qualcosa di buono!''

Approfittando dell'assenza di Ludovica, Flavia ha telefonato al centralino per poter parlare con il suo compagno, al quale ha raccontato gli ultimi avvenimenti: ''Va malissimo, ma io conosco mia figlia.

Gli farò conoscere un uomo al quale non potrà dire di no e voglio proprio vedere se sceglierà ancora Marcello''.

Dunque, la perfida Flavia ha ingannato la figlia, facendole credere di essere disposta ad accettare la sua storia con Marcello prima di affondare gli artigli.

Flavia ha un piano: 'Bisogna agire presto'

Durante la sua strana e inquietante telefonata, Brancia ha fatto pressione al suo compagno: ''Mon amour, bisogna fare in fretta''.

Secondo quanto accaduto è molto probabile che presto Flavia faccia conoscere un giovane rampollo alla figlia, con la precisa intenzione di farla cadere tra le sue braccia.

Flavia non crede che Ludovica sia davvero disposta a rinunciare alla sua rendita, la conosce bene: sarà davvero così? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se il piano di Brancia volto a far separare Ludovica e Marcello andrà a segno.