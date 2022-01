Si fanno sempre più intriganti le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni Sessanta. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno ricche di colpi di scena. Ezio ha chiesto a Veronica di sposarlo ma prima di farlo occorrerà la testimonianza di zia Ernesta che dovrà confermare la scomparsa di Gloria. Nei prossimi episodi, la donna potrebbe decidere di non accusare la mamma di Stefania, facendo annullare il matrimonio tra Ezio e la Zanatta.

Tuttavia Gloria potrebbe riconciliarsi con l'ex marito, di cui è ancora innamorata e rivelare a Stefania di essere sua madre.

Il Paradiso delle Signore, Gloria soffre per il matrimonio tra Ezio e Veronica

Da quando Ezio ha chiesto la mano di Veronica, Gloria non ha potuto fare a meno di pensare a come sarebbe stato il futuro insieme alla sua famiglia. Tuttavia la capo commessa continuerà a soffrire nel vedere l'ex marito felice insieme ad un'altra donna. Per convolare a nozze però, servirà la testimonianza di zia Ernesta. La donna dovrà testimoniare dinanzi ad un giudice che la moglie di Ezio è scomparsa molti anni fa, abbandonando la figlia ed il marito. Come visto nella precedente puntata, il padre di Stefania ha messo al corrente Gloria dell'imminente arrivo della signora.

La signorina Moreau a quel punto ha confessato all'ex marito che la donna sa tutto e che qualche mese prima si è recata da lei in cerca di conforto. Il signor Colombo è rimasto molto turbato e si è reso conto che l'ex moglie in tutti questi anni, non ha fatto altro che tutelare il marito e la figlia.

Il Paradiso 6, zia Ernesta potrebbe rinunciare alla testimonianza

Dopo quasi un anno dal suo trasferimento a Lecco, la zia Ernesta è arrivata a Milano. La donna ha preso subito le difese di Gloria, facendo capire che quello che ha fatto la mamma di Stefania molti anni fa, è ormai acqua passata e che non ha mai smesso di amare la sua famiglia.

Il direttore della Ditta Palmieri ha accompagnato a casa la signora con l'obiettivo di farle conoscere la sua futura moglie e la figlia Gemma. A primo impatto è sembrato che Ernesta non ha avuto un'ottima impressione della Zanatta. Puntata dopo puntata la zia potrebbe cambiare le carte in tavola. La donna non riuscirà più a mentire a Stefania e non farà altro che desiderare la felicità dell'intera famiglia Colombo. La signora potrebbe quindi rifiutarsi di testimoniare a favore di Veronica causando l'allontanamento dei due promessi sposi. Tutto ciò provocherà la vicinanza tra Ezio e Gloria. Il direttore della ditta Palmieri potrebbe rendersi conto di amare ancora l'ex moglie, perdonare quanto accaduto anni fa e riunire finalmente tutta la famiglia.