Il finale dell'episodio di Un posto al sole, andato in onda il 5 gennaio, ha causato l'ilarità del web. Nell'ultima sequenza si può vedere Marina Giordano lanciare in mare, con uno spintone, la sua rivale Lara Martinelli. Il video si è diffuso rapidamente nei gruppi e nelle pagine dedicate alla soap, mentre, ancora adesso, stanno spuntando uno dietro l'altro meme e parodie della scena "incriminata". Nina Soldano è abituata a reazioni simili sul web, del resto il suo ritorno in scena , nel 2021, aveva fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Un posto al sole, episodio del 5 gennaio: le accuse di Marina

L'episodio di Upas, andato in onda il 5 gennaio, prima dello scoppiettante epilogo non aveva riservato particolari emozioni. Al centro della puntata vi erano il triangolo sentimentale tra Vittorio (Alessandro Amato D'Auria), Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio) e le indagini di Marina (Nina Soldano) sulla persona che ha sabotato il pastificio di suo marito. L'imprenditrice capisce che la colpevole non può che essere Lara Martinelli (Chiara Conti) e decide quindi di affrontarla faccia a faccia, accusandola apertamente, di aver rovinato suo marito, sotto lo sguardo attonito di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbobelli).

Martinelli però rispedisce al mittente ogni accusa e, con un sorriso di sfida, deride la sua rivale, snobbandola e dandole le spalle, ed è a quel punto che avviene il "dramma". Marina, accecata dalla rabbia, spinge infatti la donna a mare, in una scena che aleggia, volutamente, tra il comico e il drammatico.

Upas: il video di Lara che finisce a mare spopola sui social

La soluzione narrativa è molto semplice eppure gruppi e pagine di Un posto al sole sono stati, letteralmente, travolti dai commenti estasiati degli spettatori. Vedere Marina, fuori di sé dalla rabbia, che decide di vendicarsi della sua rivale è risultato molto soddisfacente per i fan che l'hanno osannata sul web.

I commenti estasiati per la "queen" (ndr il soprannome con cui Nina Soldano è chiamata dai suoi fan) non si contano. Il noto portale Trash Italiano, che in genere si occupa di reality, ha ripostato che è diventato virale in pochi minuti su Instagram. Anche la nota attrice comica Michela Giraud ha omaggiato l'evento riproponendo lo scontro, nelle sue storie in una versione "casalinga". Nina Soldano, stamattina, è tornata sull'argomento pubblicando nelle storie i video della puntata ripostati dai fan. L'attrice ha inoltre pubblicato un curioso dietro le quinte che conferma che la donna che cade in mare non è l'attrice Chiara Conti, ma una sua controfigura.

Un posto al sole: chi vuole danneggiare Fabrizio?

In quest'articolo non verrà fatto alcuno spoiler, ma va sottolineato che, ad oggi, non è stato ancora chiarito chi possa nascondersi dietro il sabotaggio al pastificio Rosato. Tale storyline sembra destinata ad assumere sempre maggiore importanza e risulta più che probabile che la soluzione del caso sia molto più complessa di una semplice colpevolezza di Lara, mossa da sentimenti di vendetta.