Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) si sono lasciati convincere da Dante Romagnoli (Luca Bastianello) a sottoscrivere un contratto professionale con gli americani. L'affare statunitense, però, celava una clausola particolarmente sfavorevole al grande magazzino milanese inserita di proposito da Romagnoli. Il cugino di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ha come obiettivo quello di sottrarre l'atelier a Vittorio e Umberto, ma per far sì che ciò non avvenga Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) potrebbe far ritorno a Milano.

Sarà probabile, infine, un triangolo amoroso tra Dante, Marta e Vittorio, con Conti che potrebbe provare nuovamente dei sentimenti per la bella Guarnieri.

Vittorio è stato incastrato da Dante

Il ritorno di Dante non ha entusiasmato, per usare un eufemismo, Vittorio sin dall'inizio, sebbene Conti si sia lasciato convincere pian piano dal commendatore Umberto a stilare l'accordo con gli americani proposto proprio da Romagnoli.

Le percezioni di Vittorio erano esatte, difatti Dante aveva, e continua ad avere, come obiettivo primario vendicarsi di Conti. Per riuscire in tale intento, Romagnoli ha pensato bene innanzitutto di accaparrarsi la fiducia di Beatrice Conti (Caterina Bertone), contabile con la quale ha stilato il contratto, così da poter inserire nell'accordo professionale una clausola del tutto sfavorevole all'atelier.

Vittorio e Umberto non ci hanno messo molto ad accorgersi della falla contrattuale, ma tornare indietro non è stato più possibile. Dante, quindi, è riuscito a fare un ulteriore passo verso il suo obiettivo primario: sottrarre il Paradiso a Conti e al commendatore.

Conti potrebbe provare nuovamente dei sentimenti per Marta

Quando tutto sembrerà perduto per Umberto e Vittorio, però, il gradito ritorno nel capoluogo lombardo di Marta Guarnieri potrebbe rimescolare le carte in tavola, sia sul piano professionale sia sul versante amoroso.

Marta tornerebbe, innanzitutto, per tentare di aiutare il padre e il marito a risollevare le sorti dell'atelier ma, al contempo, sarà possibile che si ricrei un triangolo amoroso con Vittorio e Dante.

Se da una parte Romagnoli è sempre stato molto affascinato da Guarnieri e non avrebbe mai voluto perderla, dall'altro lato Vittorio non ha ancora perdonato la moglie per il flirt con Dante.

Il cuore di Vittorio, infine, potrebbe scaldarsi nuovamente e l'uomo provare di nuovo dei sentimenti per Marta.