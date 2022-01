Patrizio Giordano ha lasciato Un posto al sole, lasciando sorpresi tutti gli spettatori. Nella puntata di giovedì 26 gennaio, il giovane ha deciso di fare una piccola follia e partire per Barcellona per raggiungere il suo amico Vittorio. In questi giorni si era parlato di un personaggio presente nella sigla, che avrebbe lasciato la soap a tempo indeterminato. Considerate le trame, i nomi che si facevano con più insistenza erano il suo e quello di Fabrizio, ma mentre Rosato è sopravvissuto al cocktail di alcolici e sonniferi ed è ancora lì a mettere in crisi Marina, Patrizio ha deciso di mollare tutto all'improvviso, Ma il suo è davvero un addio o solo un arrivederci?

Nessuna certezza sul futuro di Patrizio ad Un posto al sole

Patrizio, sovvertendo un po' la liturgia di Upas che vuole che ogni addio preveda abbracci e musica malinconica, è partito in fretta e furia, senza dare allo spettatore quella sensazione, reale, di distacco. Lorenzo Sarcinelli, così come la sua controparte nella soap opera partenopea, non ha lasciato trasparire nulla dai suoi profili social. A differenza degli interpreti di Vittorio e Michele che, in modo diverso, hanno salutato i loro fan, l'attore che dà il volto a Patrizio non ha rilasciato, infatti, dichiarazioni. Ma che ne sarà quindi di Patrizio? La verità è che, ad oggi, il suo percorso nella soap può dirsi terminato tuttavia nessuno può affermare con sicurezza che la Produzione un giorno non decida di richiamarlo, ma anche in quel caso bisognerebbe tenere conto del parere del giovane attore, che si è da poco laureato in Lettere.

Il futuro dello chef Giordano

Patrizio, se ne va e non lascia aperto nessun arco narrativo. Il suo migliore amico Vittorio (Alessandro Amato D'auria) è partito, la storia con Rossella (Giorgia Gianetiempo) è ormai archiviata e Clara (Imma Pirone), semplicemente, non lo ama. Quanto al Vulcano pare abbia già trovato in Samuel (Samuele Cavallo), il suo sostituto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma tutto potrà procedere senza grossi scossoni. Quanto alla sua famiglia, gestirà la sua assenza come per Viola, con telefonate e ricordi che andranno pian piano svanendo. Ovviamente le cose potrebbero andare in modo diverso e Patrizio potrebbe rientrare tra qualche mese, ma la sensazione è che le cose andranno in modo diverso.

La sua scelta di partire non è poi così sconvolgente e non lo sarebbe nemmeno se dovesse decidere di rimanere all'estero. Tale espediente narrativo potrebbe essere tranquillamente usato per tenere il giovane in un limbo perenne, come tanti altri suoi colleghi.

Le altre partenze di Upas: da Angela a Michele

È un periodo un po' turbolento per Un posto al sole, tra ingressi e partenze. Da poco sono andati via i due giovani Vittorio e Patrizio e sui loro ritorni eventuali c'è un grosso punto interrogativo. Viola e Otello sono apparsi da poco, ma non sono previsti loro rientri nel cast. E' ufficiale invece il rientro di Arianna, nei prossimi mesi, mentre la questione Upas resta definitivamente chiusa per Andrea e Teresa. Quanto ad Angela c'è la conferma del suo rientro, con buona pace di Katia, mentre su Michele non c'è nessuna ufficialità, anche se la sensazione è che possa rientrare in futuro.