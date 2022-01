Importanti colpi di scena accadranno nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni sulle nuove puntate della fortunata soap di Rai 1, rivelano che non mancheranno le sorprese. In casa Colombo si respirerà presto un'atmosfera di tensione: Veronica scoprirà la vera identità di Gloria Moreau. Temendo che il compagno possa mandare a monte il loro matrimonio, per riconciliarsi con l'ex moglie, la signorina Zanatta potrebbe denunciare la capo commessa. Tuttavia Gloria potrebbe finire in carcere per gli errori commessi in passato, perdendo per sempre la figlia Stefania.

Il Paradiso delle Signore, Veronica potrebbe vendicarsi di Gloria

Stanno riscuotendo molto successo le vicende legate al grande magazzino milanese degli anni Sessanta. Nel dettaglio le anticipazioni su quello che accadrà nei prossimi episodi, all'interno della famiglia Colombo, saranno alquanto scoppiettanti. Ezio non riuscirà più a mentire a Veronica e penserà di raccontarle ogni dettaglio del suo passato con Gloria. A precederlo sarà la compagna: Veronica infatti entrerà in possesso delle chiavi di casa di Gloria e vedrà una foto che ritrae Ezio in compagnia della signorina Moreau. Dunque la Zanatta apprenderà che l'ex moglie di Colombo è tornata ed è proprio la capo commessa del grande magazzino.

Ma la storia non finirà qui: le due donne saranno protagoniste di un faccia a faccia importante. Al momento non si sa come andrà a finire ma secondo le trame da poco diffuse, sembrerebbe che Veronica non accetterà le bugie del compagno.

Delusa dalle menzogne che Ezio ha raccontato per tutti questi anni, la mamma di Gemma potrebbe studiare un piano per vendicarsi di Gloria.

Veronica non avrà la minima intenzione di rinunciare ad Ezio e pur di non perderlo, potrebbe denunciare la mamma di Stefania. La capo commessa a quel punto potrebbe finire in carcere, per aver commesso alcuni errori in passato. Tuttavia la signorina Colombo non avrà più la possibilità di scoprire che la madre non è morta come crede e che è Gloria, la sua cara capo commessa dell'atelier.

Il Paradiso 6, Stefania vicina alla verità sulla madre

La verità sull'identità di Gloria è stata per un attimo smascherata. Come visto nelle precedenti puntate, durante un cambio di abiti, la capo commessa del grande magazzino ha smarrito un braccialetto con inciso il nome della figlia e la sua data di nascita. Temendo che qualcuno potesse trovarlo, la donna si è fatta aiutare da Ferraris a cercarlo ma senza successo. Nelle prossime puntate, Gloria troverà l'oggetto del passato e deciderà di consegnarlo a Ezio. Il direttore della Ditta Palmieri non saprà se restituirlo a Stefania oppure tenere questo segreto per se.