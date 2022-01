Siamo a un punto di svolta nelle puntate de Il Paradiso delle signore. Ezio e Veronica stanno per sposarsi e anche l'ultimo ostacolo alle loro nozze verrà eliminato. I due, infatti, avranno tra le mani il certificato che attesta la presunta morte di Gloria. Zia Ernesta è stata determinante in questo, ma non è stata di certo zitta, facendo capire a Ezio e Gloria che il loro castello di bugie presto crollerà. Sarà solo questione di tempo. Nonostante la grande sofferenza che porta nel cuore, Moreau prova a convincere se stessa e la zia che andrà tutto bene.

Nessuno scoprirà questo segreto. E invece no, perché tutto presto verrà a galla. Ce lo dicono le anticipazioni della prossima settimana.

Veronica scopre le bugie di Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nei prossimi episodi, Veronica frugherà tra le cose del futuro marito ma verrà colta in flagrante. Ezio capirà di camminare sul filo del rasoio: la sua compagna ha molti, troppi sospetti sul rapporto che intercorre tra lui e Gloria. Finalmente, l'ingenua Zanatta sembra aver aperto gli occhi.

La svolta avverrà quando Gloria si preparerà a partire per la Toscana. Starà fuori per qualche giorno e al suo posto al Paradiso delle signore ci sarà Tina, la sua temporanea sostituta. L'assenza di Moreau darà la spinta giusta a Veronica per andare a fondo della questione una volta per tutte.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Veronica entrerà di nascosto a casa di Gloria, trovando la prova chiave. Nelle sue mani finirà infatti una foto che raffigura Ezio e Moreau insieme.

Ezio ammette di aver mentito

Veronica non perderà tempo e pretenderà spiegazioni da Ezio, che le assicurerà di essere innamorato di lei.

Il passato è ormai alle spalle e non conta più.

Nonostante le giustificazioni, Veronica non ne vorrà sapere. Vedremo così che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore il rapporto tra Ezio e la sua compagna arriverà al capolinea. Che cosa farà Gloria a quel punto?

Stefania vicina alla verità su sua mamma Gloria

Nelle scorse puntate, la giovane Colombo non ha nascosto la sua sofferenza per non essere cresciuta con una madre al suo fianco.

Si è sfogata con zia Ernesta, in grande difficoltà nei suoi riguardi. Già, perché la mitica zia sa la verità e potrebbe dare la gioia più grande a Stefania se solo parlasse.

A fronte di ciò che accadrà, ovvero del matrimonio andato a monte di Ezio e Veronica (almeno per il momento), non escludiamo che la zia possa prendere in mano la situazione e far crollare ciò che rimane di questo grande e pericoloso castello di bugie.

Con il coraggio che la contraddistingue, Ernesta potrebbe dire a Stefania che Gloria è sua mamma. La zia sceglierà di parlare o continuerà a mantenere la promessa fatta a Moreau? Non resta che attendere le nuove trame per scoprirlo.